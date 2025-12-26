В Киеве могут закрыть колесо обозрения на Подоле: аттракцион несет потенциальную опасность

Колесо обозрения на Контрактовой площади в столице могут закрыть из-за неудовлетворительного состояния деревянных брусьев, на которых держится конструкция. По данным прокуратуры, аттракцион несет угрозы для жизни людей.

О досудебном расследовании в отношении колеса обозрения на Подоле сообщила 26 декабря пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Прокуроры обратились с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации аттракциона в суд.

По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, на смотровом колесе могли быть нарушены правила безопасности. Во время досудебного расследования уголовного производства было обнаружено, что деревянные брусья, на которых размещена опорная металлическая конструкция, глубоко прогнила и начала разрушаться после длительного воздействия влаги.

"Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также показали фотографии деревянных брусьев, на которых видны полости, пятна и разрушение сердцевины.

Прокуроры хотят добиться запрета на эксплуатацию колеса обозрения на Контрактовой площади, чтобы предупредить возможные негативные последствия.

Что известно о колесе обозрения на Подоле

Аттракцион на Контрактовой площади установили в 2017 году. Колесо обозрения привезли к новогодним праздникам из Парижа. Его высота достигает 43 метров.

Напомним, СМИ 26 декабря сообщили, что в Киеве приспустили главный флаг Украины из-за снега и сильных порывов ветра.

22 декабря паблики писали о повторном потопе в Киеве на бульваре Верховной Рады из-за прорыва трубы.