Вимагали святкувати 7 січня: на Франківщині вірян не пустили в церкву відзначати Різдво

У Космачі Івано-Франківської області близько 300 людей не змогли відвідати різдвяне богослужіння у церкві Святих апостолів Петра і Павла.

Усе тому, що вхід до церкви було заблоковано іншими вірянами, які хочуть відзначати Різдво 7 січня. Про це розповіли мешканці Космача "Суспільному".

Місцеві розповіли, що близько 25 людей заблокували вхід до церкви. Крім того, вони заявили, що ключів від храму у них немає.

Загалом люди прочекали біля церкви понад 5 годин. Після цього вони провели молитву біля могил бійців, загиблих у російсько-українській війні, та розійшлися додому.

Це вже не перші проблеми у Космачі, пов'язані зі зміною дати святкування Різдва. У 2024-му році богослужіння також не проводилося 25 грудня, натомість його провели 7 січня 2025-го року. Отець Василь Кіфор, який є настоятелем храму Святих апостолів Петра та Павла, пояснював це рішення тим, що парафіяни захотіли скористатися перехідним періодом.

Рішення про це було ухвалене на зборах вірян — люди голосували двічі, і тоді за перехід до святкування Різдва 25 грудня у громаді проголосували двоє і шестеро людей відповідно.

18 грудня 2025 року у Космачі пройшов круглий стіл щодо визначення дати святкування Різдва. На ньому було вирішено святкувати Різдва у храмі Святих апостолів Петра і Павла 7 січня 2026 року.

Мешканці громади звернулися до настоятеля кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці — митрополитом Андрієм Абрамчуком — в Івано-Франківську. Вони хотіли, аби владика надав письмову вказівку про проведення богослужіння в Космачі 25 грудня.

Абрамчук не зміг поспілкуватися з парафіянами, бо перебував на богослужінні. Натомість секретар митрополита, отець Богдан Романюк розповів, що митрополит дав вказівку отцю Василю Кіфору, проводити різдвяну службу двічі — 25 грудня і 7 січня. Сам настоятель храму Святих апостолів Петра і Павла нібито погодився провести богослужіння 25 грудня о 10:00.

Раніше отець Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах — найбільшого православного храму України — пояснив, що ані 25 грудня, ані 7 січня не є точною датою для святкування Різдва Христового.

А аналітик Сергій Фурса пояснив, що російський церковний календар відстав від реального на два тижні, і тому відзначати Різдво 7 січня — просто нерозумно.