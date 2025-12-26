Требовали праздновать 7 января: на Франковщине верующих не пустили в церковь отмечать Рождество

В Космаче Ивано-Франковской области около 300 человек не смогли посетить рождественское богослужение в церкви Святых апостолов Петра и Павла.

Все потому, что вход в церковь был заблокирован другими верующими, которые хотят отмечать Рождество 7 января. Об этом рассказали жители Космача "Общественному".

Местные рассказали, что около 25 человек заблокировали вход в церковь. Кроме того, они заявили, что ключей от храма у них нет.

В общем люди прождали возле церкви более 5 часов. После этого они провели молитву у могил бойцов, погибших в российско-украинской войне, и разошлись домой.

Это уже не первые проблемы в Космаче, связанные с изменением даты празднования Рождества. В 2024-м году богослужение также не проводилось 25 декабря, зато его провели 7 января 2025-го года. Отец Василий Кифор, который является настоятелем храма Святых апостолов Петра и Павла, объяснял это решение тем, что прихожане захотели воспользоваться переходным периодом.

Решение об этом было принято на собрании верующих — люди голосовали дважды, и тогда за переход к празднованию Рождества 25 декабря в общине проголосовали двое и шесть человек соответственно.

18 декабря 2025 года в Космаче прошел круглый стол по определению даты празднования Рождества. На нем было решено праздновать Рождества в храме Святых апостолов Петра и Павла 7 января 2026 года.

Жители общины обратились к настоятелю кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы — митрополиту Андрею Абрамчуку — в Ивано-Франковске. Они хотели, чтобы владыка предоставил письменное указание о проведении богослужения в Космаче 25 декабря.

Абрамчук не смог пообщаться с прихожанами, потому что находился на богослужении. Зато секретарь митрополита, отец Богдан Романюк рассказал, что митрополит дал указание отцу Василию Кифору, проводить рождественскую службу дважды — 25 декабря и 7 января. Сам настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла якобы согласился провести богослужение 25 декабря в 10:00.

Ранее отец Свято-Михайловского кафедрального собора в Черкассах — крупнейшего православного храма Украины — объяснил, что ни 25 декабря, ни 7 января не является точной датой для празднования Рождества Христова.

А аналитик Сергей Фурса объяснил, что российский церковный календарь отстал от реального на две недели, и поэтому отмечать Рождество 7 января — просто глупо.