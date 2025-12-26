Снігопади та шквальний вітер: прогноз погоди на останні вихідні у 2025 році

Пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду, тому українців закликають не стояти під деревами, щоб уникнути небажаних травм.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає: опади, що йдуть в Україну з півночі, триватимуть увесь найближчий час, що загрожуватиме ожеледицею та діляною кашею на дорогах.

Погода в Україні на вихідних

І в суботу, і в неділю прогнозується сильний вітер переважно північно-західного напрямку. Його пориви можуть сягати 15-20 метрів на секунду. У таку погоду синоптик рекомендує не стояти під деревами, щоб уникнути травмування в разі, якщо зламається і впаде гілка або навіть ціле дерево.

Температура повітря коливатиметься від -3 -1 до 0 +1 градусів.

Погода в Києві на вихідних

У Києві на вихідних — сиро, хмарно. Температура повітря коливатиметься в районі нуля. Очікується сильний вітер.

Відео дня

З 30 грудня в Україні очікується зниження температури повітря, і, схоже, до Нового року будуть сніг і морози.

В Укргідрометцентрі підтвердили, що на вихідних погоду в Україні визначатимуть антициклон і його атмосферні фронти, тож очікуються опади різної інтенсивності. У ніч на 27 грудня в усіх регіонах, окрім заходу, йтиме сніг, а в суботу в південних областях також трохи посніжить.

У ніч на 28 грудня в північно-східній частині країни опади прогнозуються більш інтенсивними і локально сягатимуть рівня значного снігу.

Нагадаємо, що лижний сезон у Карпатах опинився під загрозою зриву через нетипово теплу зиму та відсутність стійких морозів. Станом на середину грудня жоден із провідних гірськолижних курортів країни не зміг повноцінно розпочати роботу лижних трас.

Також повідомлялося, що з 23 грудня Україну накриє різке похолодання: очікуються снігопади, морозні ночі та слизькі дороги.