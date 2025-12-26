Снегопады и шквальный ветер: прогноз погоды на последние выходные в 2025 году

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, поэтому украинцев призывают не стоять под деревьями, чтобы избежать нежелательных травм.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает: осадки, которые идут в Украину идут с севера, будут продолжаться все ближайшее время, что чревато гололедицей и деляной кашей на дорогах.

Погода в Украине на выходных

И в субботу, и в воскресенье прогнозируется сильный ветер преимущественно северо-западного направления. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В такую погоду синоптик рекомендует не стоять под деревьями, чтобы избежать травмирования в случае, если сломается и упадет ветка или даже целое дерево.

Температура воздуха будет колебаться от -3 -1 до 0 +1 градусов.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве на выходных – сыро, облачно. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля. Ожидается сильный ветер.

Відео дня

С 30 декабря в Украине ожидается снижение температуры воздуха, и, похоже, к Новому году будут снег и морозы.

В Укргидрометцентре подтвердили, что на выходных погоду в Украине будут определять антициклон и его атмосферные фронты, поэтому ожидаются осадки разной интенсивности. В ночь на 27 декабря во всех регионах, кроме запада, будет идти снег, а в субботу в южных областях также немного поснежит.

В ночь на 28 декабря в северо-восточной части страны осадки прогнозируются более интенсивными и локально будут достигать уровня значительного снега.

Напомним, что лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.

Также сообщалось, что с 23 декабря Украину накроет резкое похолодание: ожидаются снегопады, морозные ночи и скользкие дороги.