Дуже любив Різдво: помер головний звіздар України Богдан Новак

У неділю відійшов у вічність майстер Богдан Новак. Його називали головним звіздарем України.

У неділю, 28 грудня, помер заслужений майстер народної творчості Богдан Новак. Про це повідомила його онука Ніна Хомин.

Вона розповіла, що її дідусь дуже любив Різдво і все що з ним пов'язано. Символічно, що чоловік відійшов у засвіти у день 20-ї річниці ходи звіздарів.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що серед різдвяних зірок, які були задіяні під час ювілейного маршу, були й ті, які створив саме майстер.

Учасники забігу зі звіздами на площі Ринок у Львові Фото: ЛМР

Богдан Новак був уродженцем село Мацьковичі біля Перемишля у Польщі. Після Другої світової його сімʼю виселили з Надсяння й він оселився у Дублянах, біля Львова. Чоловік відродив традицію виробництва різдвяної звізди та винайшов власну технологію виготовлення безкаркасної різдвяної звізди з паперу. Понад п’ятдесят років Богдан Новак виготовляв різдвяні прикраси.

Богдан Новак зі звіздою Фото: з відкритих джерел

У 2022 році міністерство культури внесло традицію створення об’ємної сферичної різдвяної звізди з надсянського села Мацьковичі до нематеріальної культурної спадщини. У 2024 році Богдану Новаку було присвоєно звання заслуженого майстра народної творчості.

