Очень любил Рождество: умер главный звездар Украины Богдан Новак

В воскресенье отошел в вечность мастер Богдан Новак. Его называли главным звездочетом Украины.

В воскресенье, 28 декабря, умер заслуженный мастер народного творчества Богдан Новак. Об этом сообщила его внучка Нина Хомин.

Она рассказала, что ее дедушка очень любил Рождество и все что с ним связано. Символично, что мужчина отошел в мир иной в день 20-й годовщины марша звездарей.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что среди рождественских звезд, которые были задействованы во время юбилейного марша, были и те, которые создал сам мастер.

Участники забега со звездами на площади Рынок во Львове Фото: ЛМР

Богдан Новак был уроженцем села Мацьковичи возле Перемышля в Польше. После Второй мировой его семью выселили из Надсяння и он поселился в Дублянах, возле Львова. Мужчина возродил традицию производства рождественской звезды и изобрел собственную технологию изготовления бескаркасной рождественской звезды из бумаги. Более пятидесяти лет Богдан Новак изготавливал рождественские украшения.

Богдан Новак со звездой Фото: из открытых источников

В 2022 году министерство культуры внесло традицию создания объемной сферической рождественской звезды из надсянского села Мацьковичи в нематериальное культурное наследие. В 2024 году Богдану Новаку было присвоено звание заслуженного мастера народного творчества.

