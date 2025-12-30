Санта-Клаус привіз в Україну секретний подарунок: ДПСУ показала атмосферний новорічний ролик

Державна прикордонна служба України повідомила про те, що Санта-Клаус офіційно перетнув кордон України, заїхавши із західного боку.

Відповідний ролик ДПСУ опублікувала на своїх сторінках у соцмережах, натякнувши, що новорічний дідусь везе куди серйозніший подарунок, ніж просто барвисті коробки.

За сюжетом, вантажівка, за кермом якої Санта-Клаус, заїжджає на контрольно-прикордонний пункт. Поруч із головним героєм на пасажирському сидінні сидить мультяшний пряниковий герой, який знає, що всередині фури за вантажівками захована ракета з написом "Гарантії безпеки".

Він знаходить спосіб відволікти диспетчера і в момент, коли сканер видає на екран зображення ракети всередині кузова, пряник натисканням пари клавіш "ховає" її за коробками, рятуючи цінний вантаж.

Відео дня

Таємний подарунок, який Санта привіз в Україну Фото: Скрин відео

На прощання прикордонник бажає Санта-Клаусу щасливої дороги, а той йому — щасливого Нового року.

Нагадаємо, у Перу місцева поліція провела серію рейдів, щоб очистити місто Ікітос від злочинців, які продавали незаконну піротехніку та інші заборонені речовини. Для цього копи використовували костюми Санта Клауса для прикриття.

Також повідомлялося, що минулого тижня Путін відправив стратегічні бомбардувальники за маршрутом Санта-Клауса над країнами НАТО.