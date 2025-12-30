Санта-Клаус привез в Украину секретный подарок: ГПСУ показала атмосферный новогодний ролик

Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что Санта-Клаус официально пересек границу Украины, заехав с западной стороны.

Соответствующий ролик ГПСУ опубликовала на своих страницах в соцсетях, намекнув, что новогодний дедушка везет куда более серьезный подарок, чем просто красочные коробки.

По сюжету, грузовик, за рулем которого Санта Клаус, заезжает на контрольно-пограничный пункт. Рядом с главным героем на пассажирском сиденье сидит мультяшный пряничный герой, который знает, что внутри фуры за грузовиками находится ракета с надписью "Гарантии безопасности".

Он находит способ отвлечь диспетчера и в момент, когда сканер выдает на экран изображение ракеты внутри кузова, пряник нажатием пары клавиш "прячет" ее за коробками, спасая ценный груз.

Тайный подарок, который Санта привез в Украину Фото: Скрин видео

На прощание пограничник желает Санта-Клаусу счастливой дороги, а тот ему – счастливого Нового года.

Напомним, в Перу местная полиция провела серию рейдов, чтобы очистить город Икитос от преступников, которые продавали незаконную пиротехнику и другие запрещенные вещества. Для этого копы использовали костюмы Санта Клауса для прикрытия.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Путин отправил стратегические бомбардировщики по маршруту Санта-Клауса над странами НАТО.