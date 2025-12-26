Операция Рождество: копы в костюмах Санта-Клаусов обезвредили опасную банду (видео)

В Перу местная полиция провела серию рейдов, чтобы очистить город Икитос от преступников, которые продавали незаконную пиротехнику и другие запрещенные вещества. Для этого копы использовали одежду Санта Клауса для прикрытия.

Во время одной из операций правоохранители изъяли 75 285 фейерверков третьей категории и мобильный телефон. Об этом говорится в сообщении перуанских полицейских в Facebook.

Офицер, одетый как Санта Клаус, участвовал в задержании в помещении, где незаконно продавали пиротехнику. В Национальной полиции заявили, что целью операции было предотвращение несчастных случаев с участием детей и молодежи во время праздничного периода.

Рейд завершился ликвидацией преступной группировки "Los Protegidos del Pirotécnico", а также задержали четырех подозреваемых Подозреваемым инкриминируют незаконный оборот пиротехнических изделий.

За два дня до Рождества, полиция сообщила о еще двух задержаниях банд в соседнем районе Пунчана. На обнародованных фото видно подозреваемых в наручниках, рядом с полицейскими в костюмах Санты и темных очках.

В одном из домов правоохранители ликвидировали группировку "La Furia de la Fresa" и "La Enfermería del Mal". Во время обыска были изъяты мотоциклы, мобильные телефоны и более 350 граммов запрещенных веществ.

