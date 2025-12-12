В Киеве работник клуба в форме полиции "задержал" Санту-Клауса: ему грозит штраф (фото)

Работник киевского клуба надел форму полиции и инсценировал "задержание" Санты-Клауса в развлекательной программе. Настоящие правоохранители увидели фото в сети и составили на него админпротокол по статье, предусматривающей штраф до 34 000 грн.

О незаконном "задержании" Санты-Клауса рассказали 12 декабря в отделе коммуникации полиции Киева. По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений в Голосеевском районе.

Фото мужчины в униформе, который "задерживал" в клубе символ Рождества, сотрудники полиции увидели в одном из мессенджеров. Оперативники Голосеевского управления полиции с аналитиками криминального анализа установили личность гражданина.

"Им оказался 25-летний работник клуба, который не имеет никакого отношения к работе в правоохранительных органах, а указанное шоу было частью развлекательной программы заведения во время вечеринки", — пояснили в полиции Киева.

В столичном клубе инсценировали "задержание" Санты-Клауса Фото: Полиция Киева

На мужчину составили административный протокол по статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях: незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. Эта статья предусматривает штраф до 34 000 грн.

"Полиция отмечает: использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность", — напомнили в отделе коммуникации.

"Задержание" Санты имитировал 25-летний работник клуба Фото: Полиция Киева

