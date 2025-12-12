Скрывался в рождественской шопке: в Италии случайно нашли беглеца в неожиданном месте

В Италии разыскиваемый полицией беглец спрятался в городской рождественской шопке: его неожиданно обнаружил местный мэр, который заметил "что-то необычное" среди макетов библейских героев.

38-летнего мужчину из Ганы, который был беглецом, обнаружили внутри рождественской шопки, выполненной в натуральную величину, в городе Галатоне, что в регионе Апулия. Об этом рассказало издание People 11 декабря.

Беглеца заметили случайно 6 декабря, когда городской голова Галатоне Флавио Филони, который проходил мимо праздничной шопки, выставленной на площади Сантиссимо Крочифиссо, заметил что-то необычное.

"Стоя перед вертепом, тщательно изготовленным нашей организацией Pro Loco, я заметил присутствие, которое сначала принял за часть сцены. Деталь, которая казалась безобидной, но оказалась решающей", — рассказал мэр впоследствии на своей странице в Facebook.

Филони признался, что сначала считал, что фигурка была просто частью рождественского декора в праздничной лавке. Лишь спустя некоторое время он осознал, что это настоящий человек, а не макет библейского героя.

СМИ перед этим сообщали, что 38-летний гражданин Ганы ранее пропал без вести в Болонье. Отмечалось, что пропавший был приговорен к девяти месяцам и 15 дням заключения. Такое наказание мужчине присудили за сопротивление государственному служащему и тяжкое избиение, однако отбыть его он не успел, поскольку после вынесения приговора пропал без вести.

По обращению городского головы к шопке прибыли правоохранители, чтобы проверить "что-то необычное". Они задержали мужчину, а потом выяснили, что именно он и является беглецом, который исчез после оглашения приговора. Сейчас мужчина находится под стражей.

