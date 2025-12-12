Переховувався у різдвяній шопці: в Італії випадково знайшли втікача у несподіваному місці

В Італії розшукуваний поліцією втікач заховався у міській різдвяній шопці: його несподівано виявив місцевий мер, який помітив "щось незвичайне" серед макетів біблійних героїв.

38-річного чоловіка з Гани, який був втікачем, виявили всередині різдвяної шопки, виконаної у натуральну величину, в місті Галатоне, що у регіоні Апулія. Про це розповіло видання People 11 грудня.

Втікача помітили випадково 6 грудня, коли міський голова Галатоне Флавіо Філоні, який проходив повз святкову шопку, виставлену на площі Сантіссімо Крочіфіссо, помітив щось незвичне.

"Стоячи перед вертепом, ретельно виготовленим нашою організацією Pro Loco, я помітив присутність, яку спочатку прийняв за частину сцени. Деталь, яка здавалася невинною, але виявилася вирішальною", — розповів мер згодом на своїй сторінці у Facebook.

Філоні зізнався, що спочатку вважав, що фігурка була просто частиною різдвяного декору у святковій шопці. Лише через деякий час він усвідомив, що це справжня людина, а не макет біблійного героя.

ЗМІ перед цим повідомляли, що 38-річний громадянин Гани раніше зник безвісти в Болоньї. Зазначалося, що зниклого було засуджено до дев'яти місяців і 15 днів ув'язнення. Таке покарання чоловікові присудили за опір державному службовцю та тяжке побиття, однак відбути його він не встиг, оскільки після виголошення вироку зник безвісти.

За зверненням міського голови до шопки прибули правоохоронці, щоб перевірити "щось незвичайне". Вони затримали чоловіка, а потім з'ясували, що саме він і є втікачем, який зник після оголошення вироку. Зараз чоловік перебуває під вартою.

