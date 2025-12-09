Влаштував беззаконня: "огидний" вчинок туриста в нацпарку розлютив відвідувачів

У соцмережах розгорається скандал після того, як у національному парку Віллоу-Крік (штат Каліфорнія, США) туриста впіймали за зливанням стічних вод з автофургона просто в річку.

Очевидець, який помітив шланг, з'єднаний із баком, одразу зробив чоловікові зауваження, попередивши, що запам'ятав номери його автівки і збирається телефонувати шерифу. Відео інциденту з'явилося на сторінці Tourons of National Parks.

Ролик швидко привернув увагу користувачів. Багато хто здивувався не тільки поведінці туриста, а й тому, що компанії з оренди фургонів, за словами автора поста, "здається, взагалі не пояснюють клієнтам елементарних правил".

Видання TCD зазначає, що екологи нагадують, що злив відходів у природні водойми заборонений і вкрай небезпечний. Неочищені стічні води забруднюють ґрунт, сприяють цвітінню водоростей, поширенню бактерій і вірусів, а також можуть потрапити в місцеві джерела питної води. Саме тому національні парки суворо вимагають дотримуватися принципів "не залишати слідів" і користуватися спеціально обладнаними станціями для утилізації.

Реакція соцмереж

Користувачі масово підтримали свідка, назвавши його дії "правильними та сміливими":

"Спасибі, що спіймали його на гарячому! Сподіваюся, його оштрафують і заборонять відвідувати парки";

"Молодець, що повідомив. Такі люди псують природу для всіх";

"Носить маску, а значить він знає, що порушує закон. Боягуз";

"Цікаво, скільки разів він це робив".

Багато хто висловив щиру відразу до вчинку туриста і здивування, чому деякі мандрівники ігнорують очевидні правила поведінки на природі.

