Устроил беспредел: "отвратительный" поступок туриста в нацпарке взбесил посетителей

В соцсетях разгорается скандал после того, как в национальном парке Уиллоу-Крик (штат Калифорния, США) турист был пойман за сливом сточных вод из автофургона прямо в реку.

Очевидец, который заметил шланг, соединенный с баком, сразу сделал мужчине замечание, предупредив, что запомнил номера его машины и собирается звонить шерифу. Видео инцидента появилось на странице Tourons of National Parks.

Ролик быстро привлек внимание пользователей. Многие удивились не только поведению туриста, но и тому, что компании по аренде фургонов, по словам автора поста, "кажется, вообще не объясняют клиентам элементарных правил".

Издание TCD отмечает, что экологи напоминают, что слив отходов в природные водоемы запрещен и крайне опасен. Неочищенные сточные воды загрязняют почву, способствуют цветению водорослей, распространению бактерий и вирусов, а также могут попасть в местные источники питьевой воды. Именно поэтому национальные парки строго требуют соблюдать принципы "не оставлять следов" и пользоваться специально оборудованными станциями для утилизации.

Реакция соцсетей

Пользователи массово поддержали свидетеля, назвав его действия "правильными и смелыми":

"Спасибо, что поймали его с поличным! Надеюсь, его оштрафуют и запретят посещать парки";

"Молодец, что сообщил. Такие люди портят природу для всех";

"Носит маску, а значит он знает, что нарушает закон. Трус";

"Интересно, сколько раз он это делал".

Многие выразили искреннее отвращение поступку туриста и недоумение, почему некоторые путешественники игнорируют очевидные правила поведения на природе.

