"Отвратительная штука": туристов возмутило строительство на одном из самых красивых пляжей в мире (видео)

Строительство 182-метрового лифта на пляже Келингкинг на острове Нуса-Пенида в Индонезии неподалеку популярного Бали вызвало возмущение местных жителей и туристов. Будущий гигантский подъемник называют "чудовищем" и говорят, что он испортит пейзажи.

О скандале на пляже в Индонезии возле Бали рассказывает 20 ноября британский таблоид The Sun. Пляж Келингкинг со скальным выступом, напоминающим динозавра, в 2024 году был признан одним из 50 самых красивых в мире, но спуск со скалы по старой деревянной лестнице может занять более часа, а плавание на этом участке побережья запрещено из-за ряда смертей и травм, произошедших в этих водах.

Обратный подъем может длиться до двух часов, и это не помешало Келинкингу стать одним из самых популярных туристических мест, отмечают журналисты. С 2023 года китайская компания-застройщик China Kaishi Group возводит на пляже 182-метровый подъемник и прилегающий к нему 64-метровый мост — бюджет составляет 5,3 миллиона фунтов стерлингов (более 292 млн грн по актуальному курсу).

Відео дня

В рамках проекта планируется установить два внешних смотровых лифта, кафе под небом, ресторан и большую панорамную смотровую площадку площадью 400 квадратных метров.

На прошлой неделе работы были приостановлены из-за проверки разрешений на строительство, и сейчас проект оказался в подвешенном состоянии.

Скандал на пляже в Индонезии: что возмущает туристов

Люди в соцсетях, обсуждая пляж Келингкинг, вспоминают сложные подъемы и спуски по деревянным лестницам с шаткими ручками и потертыми веревками и говорят, что стоило бы улучшить пешеходную дорожку. При этом они отмечают, что поддерживают недовольство местных жителей из-за строительства лифта.

Туристам сложно подниматься и спускаться по старой деревянной лестнице на пляже Келингкинг Фото: Скрин видео

"Туризм не всегда означает строительство гигантских сооружений. Иногда люди приезжают ради нетронутых пейзажей", — сказал один из пользователей.

Другой комментатор назвал идею строительства подъемника "невероятно глупой" и отметил, что "разозлился бы, если бы когда-то посетил Бали, а там была бы эта отвратительная штука".

Сенатор от Бали Нилух Джелантик также раскритиковала проект и отметила большие риски.

"Наслаждайтесь красотой Бали с умом; не создавайте путь, который, кажется, ведет туристов к воротам катастрофы", — заявила она.

Строительство на пляже в Индонезии: что говорят в компании

Китайская компания в свою очередь говорит в пресс-релизе, что строительство лифта увеличит поток туристов и обеспечит для них безопасную смотровую зону.

"Из-за крутых скал, окружающих его, с перепадом высот почти 200 метров, чтобы добраться до пляжа, требуется почти двухчасовой спуск со скал, что представляет определенную опасность", — отметили строители.

Напомним, 10 ноября СМИ писали, что на британские пляжи выбросило тысячи "токсичных" гранул, которые могут быть смертельно опасными для животных.

22 октября медиа рассказывали о новых строгих ограничениях для туристов на популярных курортах в Испании, среди которых есть запрет на громкие колонки, вечеринки на лодках и курение.