Популярные курорты вводят новые строгие ограничения для туристов: детали

Испанские курорты ужесточают правила поведения туристов и местных жителей, стремясь защитить природу и сохранить спокойствие на побережье. Новые ограничения касаются курения, громкой музыки, домашних животных и даже популярных вечеринок на лодках.

Городской совет испанского курорта Сан-Себастьян, расположенного на побережье Бискайского залива, готовит новые экологические правила, чтобы сохранить красоту своих знаменитых пляжей, пишет The Sun.

Нововведения в Сан-Себастьян

Одним из главных нововведений станет полный запрет курения на всех городских пляжах, что уже становится распространенной практикой в Испании. Если решение примут, Сан-Себастьян станет вторым городом в регионе Басков, где будет действовать такой запрет — после города Сараутс.

Также планируют ограничить пребывание собак: в летний период владельцам позволят выгуливать животных только с 21:00 до полуночи. Ранее жители могли посещать пляжи с собаками свободно — с сентября по май.

Еще одно нововведение — возможный запрет громких колонок, ведь к городским властям поступает все больше жалоб на шум.

Жителей города приглашают высказать свои мнения относительно этих изменений до 20 октября, а полное внедрение правил запланировано на июнь 2026 года.

Пляжи в Сан-Себастьян

Сан-Себастьян имеет три главных пляжа — Ла Конча, Ондаррета и Сурриола. В прошлом году издание "Which?" назвало город лучшим прибрежным курортом Испании, оценив качество пляжей, безопасность, гастрономию и соотношение цены и качества. Общая оценка составила 88 из 100 баллов.

Пляж Ла Конча, известный своей формой ракушки, расположен рядом со Старым городом; Ондаррета отличается спокойствием и тихими водами, а Сурриола привлекает любителей серфинга благодаря сильным волнам.

Ограничения на Майорке

Тем временем другой испанский город — Пальма-де-Майорка — планирует полностью запретить вечеринки на лодках. Мэр Хайме Мартинес Льябрес заявил, что новые ограничения направлены на борьбу с неподобающим поведением туристов. Начиная со следующего сезона, "party boats" не смогут швартоваться у набережной Пальмы.

