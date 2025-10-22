Популярні курорти вводять нові суворі обмеження для туристів: деталі

Іспанські курорти посилюють правила поведінки туристів і місцевих мешканців, прагнучи захистити природу та зберегти спокій на узбережжі. Нові обмеження стосуються куріння, гучної музики, домашніх тварин і навіть популярних вечірок на човнах.

Міська рада іспанського курорту Сан-Себастьян, що розташований на узбережжі Біскайської затоки, готує нові екологічні правила, щоб зберегти красу своїх знаменитих пляжів, пише The Sun.

Нововведення в Сан-Себастьян

Одним із головних нововведень стане повна заборона куріння на всіх міських пляжах, що вже стає поширеною практикою в Іспанії. Якщо рішення ухвалять, Сан-Себастьян стане другим містом у регіоні Басків, де діятиме така заборона — після міста Сараутс.

Також планують обмежити перебування собак: у літній період власникам дозволять вигулювати тварин лише з 21:00 до опівночі. Раніше мешканці могли відвідувати пляжі з собаками вільно — з вересня до травня.

Ще одне нововведення — можлива заборона гучних колонок, адже до міської влади надходить дедалі більше скарг на шум.

Мешканців міста запрошують висловити свої думки щодо цих змін до 20 жовтня, а повне впровадження правил заплановане на червень 2026 року.

Пляжі в Сан-Себастьян

Сан-Себастьян має три головні пляжі — Ла Конча, Ондаррета та Сурріола. Торік видання "Which?" назвало місто найкращим прибережним курортом Іспанії, оцінивши якість пляжів, безпеку, гастрономію та співвідношення ціни й якості. Загальна оцінка склала 88 зі 100 балів.

Пляж Ла Конча, відомий своєю формою мушлі, розташований поруч зі Старим містом; Ондаррета вирізняється спокоєм і тихими водами, а Сурріола приваблює любителів серфінгу завдяки сильним хвилям.

Обмеження на Майорці

Тим часом інше іспанське місто — Пальма-де-Майорка — планує повністю заборонити вечірки на човнах. Мер Хайме Мартінес Льябрес заявив, що нові обмеження спрямовані на боротьбу з неналежною поведінкою туристів. Починаючи з наступного сезону, "party boats" не зможуть швартуватися біля набережної Пальми.

