На пляжи выбросило тысячи "токсичных" гранул: они могут быть смертельно опасны (фото)

Исследователи выпустили срочное предупреждение владельцам собак — на пляжи Великобритании выбросило тысячи опасных пластиковых гранул. Считается, что они могут быть смертельно опасны для животных.

"Токсичные" гранулы в огромном количестве вынесло на пляж Камбер-Сэндс в Восточном Сассексе, Великобритания. Эксперты обеспокоены тем, что крошечные гранулы могут быть опасны для животных, которые могут их случайно съесть, пишет Daily Mail.

В результате местные власти выпустили предупреждение, призывая владельцев собак внимательно следить за своими питомцами во время прогулок по пляжу. Отметим, что сам биопластик не опасен для животных, однако ученые считают, что он может поглощать токсичные загрязнители и химикаты во время пребывания в море. Кроме того, при проглатывании пластиковые гранулы могут вызвать потенциально смертельную закупорку пищеварительной системы собак.

По словам представителей местного районного совета, на сегодня не известно о каких-либо проблемах, связанных со здоровьем населения. Однако, учитывая потенциальный риск для домашних животных, эксперты настоятельно рекомендуют владельцам питомцев держать собак на поводках под пристальным наблюдением во время прогулок на пляже, чтобы предотвратить проглатывание гранул.

Отметим, что и биогранулы были обнаружены по всей протяженности пляжа, простирающегося вдоль границы с Кентом. Обнаруженные на пляже гранулы — крошечные пластиковые капсулы диаметром менее 5 миллиметров, используемые в качестве сырья для производства пластика. Биогранулы, в свою очередь, представляют собой небольшие рифленые кусочки пластика, которые используются в качестве фильтрующего материала на водоочистных сооружениях.

По словам экспертов организации Clean Jurassic Coast, занимающейся очисткой от микропластика, заявили, что инцидент стал одним из самых масштабных за всю историю наблюдений. Эксперты заявляют, что миллионы гранул покрывают песок и выносятся на берег каждой волной. Однако обеспокоенность вызывает то, что гранулы могут быть опасны для домашних и диких животных. Кроме того, их чрезвычайно сложно удалить полностью.

Крупинки и биогранулы особенно опасны для диких птиц и рыб, которые могут принять мелкие кусочки пластика за еду. Проглатывание биогранул вызывает у животных ощущение сытости, не давая им питаться — в конечном итоге это приводит к голодной смерти.

Биографические гранулы содержат большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые, как известно, обладают канцерогенными свойствами. Кроме того, пластиковые гранулы содержат значительное количество свинца, сурьмы и брома — эти элементы проникают в ткани животных.

Увы, проглатывание обоих видов гранул может привести к серьезным проблемам, в том числе:

внутренние травмы;

язвы;

повреждение органов;

смертью.

По словам экспертов, в настоящее время все еще неизвестно, что на самом деле стало причиной разлива и откуда на самом деле взялся пластик. Однако, как правило, крупинки обычно попадают в водную систему при потере во время транспортировки. Между тем, биогранулы, как правило, вымываются из водоочистных сооружений из-за ненадлежащего управления, штормов или неправильной утилизации.

