На пляжі викинуло тисячі "токсичних" гранул: вони можуть бути смертельно небезпечними (фото)

Дослідники випустили термінове попередження власникам собак — на пляжі Великої Британії викинуло тисячі небезпечних пластикових гранул. Вважається, що вони можуть бути смертельно небезпечними для тварин.

"Токсичні" гранули у величезній кількості винесло на пляж Камбер-Сендс у Східному Сассексі, Велика Британія. Експерти стурбовані тим, що крихітні гранули можуть бути небезпечними для тварин, які можуть їх випадково з'їсти, пише Daily Mail.

У результаті місцева влада випустила попередження, закликаючи власників собак уважно стежити за своїми вихованцями під час прогулянок пляжем. Зазначимо, що сам біопластик не є небезпечним для тварин, проте вчені вважають, що він може поглинати токсичні забруднювачі та хімікати під час перебування в морі. Крім того, під час проковтування пластикові гранули можуть спричинити потенційно смертельну закупорку травної системи собак.

За словами представників місцевої районної ради, на сьогодні не відомо про будь-які проблеми, пов'язані зі здоров'ям населення. Однак, з огляду на потенційний ризик для домашніх тварин, експерти настійно рекомендують власникам улюбленців тримати собак на повідцях під пильним наглядом під час прогулянок на пляжі, щоб запобігти проковтуванню гранул.

Зазначимо, що і біогранули були виявлені по всій протяжності пляжу, що простягається вздовж кордону з Кентом. Виявлені на пляжі гранули — крихітні пластикові капсули діаметром менше ніж 5 міліметрів, які використовують як сировину для виробництва пластику. Біогранули, зі свого боку, є невеликими рифленими шматочками пластику, які використовують як фільтрувальний матеріал на водоочисних спорудах.

Тисячі потенційно небезпечних гранул викинуто на узбережжя Фото: Rother District Council

За словами експертів організації Clean Jurassic Coast, що займається очищенням від мікропластику, заявили, що інцидент став одним із наймасштабніших за всю історію спостережень. Експерти заявляють, що мільйони гранул покривають пісок і виносяться на берег кожною хвилею. Однак занепокоєння викликає те, що гранули можуть бути небезпечними для домашніх і диких тварин. Крім того, їх надзвичайно складно видалити повністю.

Крупинки й біогранули особливо небезпечні для диких птахів і риб, які можуть сприйняти дрібні шматочки пластику за їжу. Проковтування біогранул викликає у тварин відчуття ситості, не даючи їм харчуватися — в кінцевому підсумку це призводить до голодної смерті.

Біографічні гранули містять велику кількість поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ), які, як відомо, мають канцерогенні властивості. Крім того, пластикові гранули містять значну кількість свинцю, сурми та брому — ці елементи проникають у тканини тварин.

На жаль, проковтування обох видів гранул може призвести до серйозних проблем, зокрема:

внутрішні травми;

виразки;

пошкодження органів;

смертю.

За словами експертів, наразі все ще невідомо, що насправді стало причиною розливу і звідки насправді взявся пластик. Однак, як правило, крупинки зазвичай потрапляють у водну систему при втраті під час транспортування. Тим часом біогранули, як правило, вимиваються з водоочисних споруд через неналежне управління, шторми або неправильну утилізацію.

