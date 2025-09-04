На пляжі Середземного моря масово виносить "кулі Нептуна": звідки з'явилися дивні сфери (фото)

Місцеві жителі, туристи та дослідники масово фіксують появу дивних куль, викинутих на середземноморське узбережжя. Загадкові структури часто пов'язують із кокосами, викинутими з глибин, або "опадами якоїсь позаземної цивілізації".

Туристи, місцеві жителі й навіть вчені були спантеличені появою дивних сфер, що викидаються на берег після штормів. На перший погляд, вони схожі на кокоси, що впали, або пухнастих звірків, що згорнулися калачиком, а деякі навіть називають дивні кулі опадами якоїсь позаземної цивілізації. Але що насправді це таке? Вчені прочинили завісу, пише Daily Mail.

Таємниця загадкових сфер на узбережжі Середземного моря

За словами дослідників, деякі зі сфер мають майже ідеальну сферичну форму, тоді як інші нагадують м'ячі для регбі.

У результаті їх прозвали "кулями Нептуна", але вони не мають жодного стосунку до восьмої планети від Сонця. Насправді вони названі на честь римського бога моря, який може керувати лютими вітрами й штормами.

Місцеві жителі, туристи та навіть учені були спантеличені кулями Нептуна, які часто викидаються на берег після штормів. Але група іспанських дослідників вважає, що знає, що це за об'єкти та чому вони постійно з'являються.

"Кулі Нептуна" з'являються після шторму Фото: Shutterstock

Що відомо про "кулі Нептуна"

"Кулі Нептуна" — це круглі, щільні пучки морської трави посидонії океанічної (Posidonia oceanica), що росте в Середземному морі. Поширена назва посидонії океанічної — трава Нептуна, звідси й назва "кулі Нептуна".

Закріплене на морському дні, листя рослини опадає і збирається, немов підводне перекотиполе, утворюючи вільні кулі. Відомо, що ці кулі збирають пластик у міру свого формування, включно зі шматочками паковання від продуктів, пакетами, мотузкою, кришками від пляшок і багатьом іншим.

Зрештою, їх виносить на берег, де вони слугують нагадуванням мешканцям пляжів про масштаби одержимості людським пластиком. Таким чином, ця рослина ефективно збирає пластик з моря і повертає його туди, звідки він прийшов.

Погойдуючись на морському дні, посидонія океанічна починає заплутуватися в пластику ще до того, як її листя відокремиться. Вчені досліджували деякі з "куль Посейдона" і дійшли висновку, що вони можуть містити таке сміття, як:

прокладки;

тампони;

вологі серветки.

За словами професора Анни Санчес-Відаль, викладача наук про Землю в Барселонському університеті, імовірно, ці предмети гігієни було змито в унітаз, а потім вони потрапили в море. Вони містять багато целюлози, а тому тонуть.

У дослідженні 2021 року професор Санчес-Відаль із колегами підрахували кількість пластикових частинок у "кулях Нептуна", викинутих на берег на чотирьох пляжах Майорки, де розташовані великі зарості морської трави.

Вони виявили пластикове сміття в половині зразків листя морської трави — до 600 частинок на кілограм листя. Тільки 17% більш щільно скручених волокон морської трави містили пластик, але з набагато більшою щільністю — майже 1500 частинок на кілограм морської кулі.

Дослідники зазначають, що форма і розташування морських трав під водою роблять їх ефективним фільтром і пасткою для пластику в прибережних районах. Водночас людське сміття може потрапити у воду, якщо його залишили на пляжі, віднесло вітром або змили в унітаз.

Учені розкрили склад "куль Нептуна" Фото: Wikicommons

