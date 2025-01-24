Океан знову викинув на берег тисячі загадкових чорних кульок: ніхто не може зрозуміти, що це

Через три місяці після того, як загадкові чорні сфери вперше з'явилися на пляжі, вони несподівано повернулися знову.

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Близько трьох місяців вчені заявили про те, що на узбережжі Нового Південного Уельсу з'явилися загадкові чорні сфери. Дослідники вирушили на пляжі в східних передмістях Сіднея, щоб зібрати зразки, а потім вивчили їх у лабораторії. Тепер, через три місяці після виявлення, загадкові темні сфери знову повернулися і ніхто не знає, що це таке, пише Lab Online.

Попередній аналіз учених показав, що загадкові кулі, знайдені на пляжах ще в жовтні 2024 року, можуть бути "смоляними кульками" — темні, сферичні, липкі краплі, утворені з вивітреної нафти, які десятиліттями з'являються на берегових лініях по всій земній кулі.

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Однак подальші результати випробувань показали, що кульки здебільшого містять жирні кислоти, невелику частину нафтових вуглеводнів та інші матеріали, зокрема людське волосся, різні волокна і бактерії, пов'язані зі стічними водами. Водночас останній тест показав, що нафтові вуглеводні в кульках були схожі на проміжні або важкі нафтові палива, які часто використовуються в судноплавстві. Простими словами, нам усе ще невідоме походження цих загадкових сфер.

У новому дослідженні вчені вивчили погодні умови та океанські течії за кілька днів до того, як темні сфери з'явилися на узбережжі. Таким чином вчені намагалися з'ясувати, чи могли кулі виникнути внаслідок розливу морського палива, але так і не знайшли жодних переконливих даних. Результати аналізу також показують, що на момент появи загадкових сфер на пляжах Австралії не було жодних проблем із водоочисними спорудами.

Зрештою виконавчий директор із нормативної практики та послуг Управління з охорони навколишнього середовища Нового Південного Уельсу Стівен Біман заявив, що експерти так і не змогли простежити утворення загадкових чорних куль до будь-якого конкретного інциденту або джерела.

Пізніше дослідники отримували ще одні зразки загадкових сфер, а результати дослідження показали, що їхній склад схожий з тими, що раніше були виявлені на узбережжі Австралії. Пізніше загадкові краплі були знайдені на східному краю пляжу в Корнелі на початку грудня, а ще трохи згодом вони були виявлені на двох пляжах Південного узбережжя.

Учені досі не можуть розгадати склад загадкових кульок

Тепер Агентство з охорони довкілля оголосило про відновлення і розширення розслідування причин появи куль сміття, а директор з операцій Адам Гілліган заявив, що група технічних експертів з питань забруднення і фахівців вивчить усі напрямки розслідування, включно з потенційними зв'язками між різними інцидентами.

Експерти зазначають, що розслідування інцидентів забруднення довкілля є надзвичайно складним, проте вчені продовжать роботу, щоб вивчити всі можливі потенційні джерела. Дослідники зазначають, що планують проаналізувати всі можливі наземні причини, наприклад, каналізаційну та зливову систему, а також морські джерела, такі як круїзні або інші судна. Вчені також розглядають як одну з версій скидання відходів у зливову воду.

Попередні результати тестів Ради Північних пляжів виявили наявність вуглеводнів в уламках, в той час, як пізніші результати вказали на наявність насичених жирних кислот, фекальних коліформ і кишкової палички. Агентство з охорони навколишнього середовища порівняє свої власні зразки зі зразками, зібраними Радою.

Раніше Фокус писав про те, що щось викидає шматки "тіста" з морської води: вчені не знають, що це.