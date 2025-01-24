Океан вновь выбросил на берег тысячи загадочных черных шариков: никто не может понять, что это

Спустя три месяца после того, как загадочные черные сферы впервые появились на пляже, они неожиданно вернулись вновь.

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Около трех месяцев ученые заявили о том, что на побережье Нового Южного Уэльса появились загадочные черные сферы. Исследователи отправились на пляжи в восточных пригородах Сиднея, чтобы собрать образцы, а затем изучили их в лаборатории. Теперь, спустя три месяца после обнаружения, загадочные темные сферы вновь вернулись и никто не знает, что это такое, пишет Lab Online.

Предварительный анализ ученых показал, что загадочные шары, найденные на пляжах еще в октябре 2024 года, могут быть "смоляными шариками" — темные, сферические, липкие капли, образованные из выветренной нефти, которые десятилетиями появляются на береговых линиях по всему земному шару.

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Однако дальнейшие результаты испытаний показали, что шарики в основном содержат жирные кислоты, небольшую часть нефтяных углеводородов и другие материалы, в том числе человеческие волосы, различные волокна и бактерии, связанные со сточными водами. В то же время последний тест показал, что нефтяные углеводороды в шариках были похожи на промежуточные или тяжелые нефтяные топлива, часто используемые в судоходстве. Простыми словами, нам все еще неизвестно происхождение эх загадочных сфер.

В новом исследовании ученые изучили погодные условия и океанские течения за несколько дней до того, как темные сферы появились на побережье. Таким образом ученые пытались выяснить, могли ли шары возникнуть в результате разлива морского топлива, но так и не нашли никаких убедительных данных. Результаты анализа также показывают, что на момент появления загадочных сфер на пляжах Австралии не было никаких проблем с водоочистными сооружениями.

В конечном итоге исполнительный директор по нормативной практике и услугам Управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса Стивен Биман заявил, что эксперты так и не смогли проследить образование загадочных черных шаров до какого-либо конкретного инцидента или источника.

Позже исследователи получали еще одни образцы загадочных сфер, а результаты исследования показали, что их состав схож с теми, что ранее были обнаружены на побережье Австралии. Позже загадочные капли были найдены на восточной оконечности пляжа в Корнеле в начале декабря, а еще немного позже они были обнаружены на двух пляжах Южного побережья.

Ученые до сих пор не могут разгадать состав загадочных шариков

Теперь Агентство по охране окружающей среды объявило о возобновлении и расширении расследования причин появления шаров мусора, а директор по операциям Адам Гиллиган заявил, что группа технических экспертов по вопросам загрязнения и специалистов изучит все направления расследования, включая потенциальные связи между различными инцидентами.

Эксперты отмечают, что расследование инцидентов загрязнения окружающей среды чрезвычайно сложно, однако ученые продолжат работу, чтобы изучить все возможные потенциальные источники. Исследователи отмечают, что планируют проанализировать все возможные наземные причины, например, канализационную и ливневую систему, а также морские источники, такие как круизные или другие суда. Ученые также рассматривают в качестве одной из версий сброс отходов в ливневую воду.

Предварительные результаты тестов Совета Северных пляжей выявили наличие углеводородов в обломках, в то время как более поздние результаты указали на наличие насыщенных жирных кислот, фекальных колиформ и кишечной палочки. Агентство по охране окружающей среды сравнит свои собственные образцы с образцами, собранными Советом.

Ранее Фокус писал о том, что что-то выбрасывает куски "теста" из морской воды: ученые не знают, что это.