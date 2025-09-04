На пляжи Средиземного моря массово выносит "шары Нептуна": откуда появились странные сферы (фото)
Местные жители, туристы и исследователи массово фиксируют появление странных шаров, выброшенным на средиземноморское побережья. Загадочные структуры часто связывают с кокосами, выброшенными из глубин, или “осадками какой-то внеземной цивилизации”.
Туристы, местные жители и даже ученые были озадачены появлением странных сфер, выбрасываемых на берег после штормов. На первый взгляд они похожи на упавшие кокосы или свернувшихся калачиком пушистых зверьков, а некоторые даже называют странные шары осадками какой-то внеземной цивилизации. Но что на самом деле это такое? Ученые приоткрыли завесу, пишет Daily Mail.
Тайна загадочных сфер на побережье Средиземного моря
По словам исследователей, некоторые из сфер имеют почти идеальную сферическую форму, тогда как другие напоминают мячи для регби.
В результате их прозвали "шарами Нептуна", но они не имеют никакого отношения к восьмой планете от Солнца. На самом деле они названы в честь римского бога моря, который может управлять свирепыми ветрами и штормами.
Что известно о "шарах Нептуна"
"Шары Нептуна" – это круглые, плотные пучки морской травы посидонии океанической (Posidonia oceanica), произрастающей в Средиземном море. Распространенное название посидонии океанической – трава Нептуна, отсюда и название "шары Нептуна".
Закрепленные на морском дне, листья растения опадают и собираются, словно подводное перекати-поле, образуя свободные шары. Известно, что эти шары собирают пластик по мере своего формирования, включая кусочки упаковки от продуктов, пакеты, бечевку, крышки от бутылок и многое другое.
В конце концов, их выносит на берег, где они служат напоминанием жителям пляжей о масштабах одержимости человеческим пластиком. Таким образом, это растение эффективно собирает пластик из моря и возвращает его туда, откуда он пришел.
Покачиваясь на морском дне, посидония океаническая начинает запутываться в пластике еще до того, как ее листья отделятся. Ученые исследовали некоторые из "шаров Посейдона" и пришли к выводу, что они могут содержать такой мусор, как:
- прокладки;
- тампоны;
- влажные салфетки.
По словам профессора Анны Санчес-Видаль, преподавателя наук о Земле в Барселонском университете, вероятно, эти предметы гигиены были смыты в унитаз, а затем попали в море. Они содержат много целлюлозы, а потому тонут.
В исследовании 2021 года профессор Санчес-Видаль с коллегами подсчитали количество пластиковых частиц в "шарах Нептуна", выброшенных на берег на четырех пляжах Майорки, где расположены обширные заросли морской травы.
Они обнаружили пластиковый мусор в половине образцов листьев морской травы – до 600 частиц на килограмм листьев. Только 17% более плотно скрученных волокон морской травы содержали пластик, но с гораздо большей плотностью – почти 1500 частиц на килограмм морского шара.
Исследователи отмечают, что форма и расположение морских трав под водой делают их эффективным фильтром и ловушкой для пластика в прибрежных районах. В то же время человеческий мусор может попасть в воду, если его оставили на пляже, унесло ветром или смыли в унитаз.
