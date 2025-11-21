"Огидна штука": туристів обурило будівництво на одному з найкрасивіших пляжів у світі (відео)

Будівництво 182-метрового ліфта на пляжі Келінгкінг на острові Нуса-Пеніда в Індонезії неподалік популярного Балі викликало обурення місцевих жителів та туристів. Майбутній гігантський підйомник називають "чудовиськом" і говорять, що він зіпсує краєвиди.

Про скандал на пляжі в Індонезії біля Балі розповідає 20 листопада британський таблоїд The Sun. Пляж Келінгкінг зі скельним виступом, що нагадує динозавра, у 2024 році був визнаний одним із 50 найкрасивіших у світі, але спуск зі скелі старими дерев'яними сходами може зайняти понад годину, а плавання на цій ділянці узбережжя заборонене через низку смертей і травм, що сталися у цих водах.

Зворотний підйом може тривати до двох годин, та це не завадило Келінгкінгу стати одним з найпопулярніших туристичних місць, зазначають журналісти. З 2023 року китайська компанія-забудовник China Kaishi Group зводить на пляжі 182-метровий підйомник та прилеглий до нього 64-метровий міст — бюджет складає 5,3 мільйона фунтів стерлінгів (понад 292 млн грн за актуальним курсом).

В межах проєкту планується встановити два зовнішні оглядові ліфти, кафе під небом, ресторан і великий панорамний оглядовий майданчик площею 400 квадратних метрів.

Минулого тижня роботи були призупинені через перевірку дозволів на будівництво, і наразі проєкт опинився в підвішеному стані.

Скандал на пляжі в Індонезії: що обурює туристів

Люди в соцмережах, обговорюючи пляж Келінгкінг, згадують складні підйоми та спуски дерев'яними сходами з хиткими ручками та потертими мотузками та кажуть, що варто було б покращити пішохідну доріжку. При цьому вони зазначають, що підтримують невдоволення місцевих жителів через будівництво ліфта.

Туристам складно підійматися та спускатися старими дерев'янами сходами на пляжі Келінгкінг Фото: Скрин відео

"Туризм не завжди означає будівництво гігантських споруд. Іноді люди приїжджають заради незайманих краєвидів", — сказав один із користувачів.

Інший коментатор назвав ідею будівництва підйомника "неймовірно дурною" та зазначив, що "розлютився б, якби колись відвідав Балі, а там була б ця огидна штука".

Сенаторка від Балі Нілух Джелантік також розкритикувала проєкт і відзначила великі ризики.

"Насолоджуйтесь красою Балі з розумом; не створюйте шлях, який, здається, веде туристів до воріт катастрофи", — заявила вона.

Будівництво на пляжі в Індонезії: що кажуть в компанії

Китайська компанія своєю чергою говорить в пресрелізі, що будівництво ліфта збільшить потік туристів і забезпечить для них безпечну оглядову зону.

"Через круті скелі, що оточують його, з перепадом висот майже 200 метрів, щоб дістатися до пляжу, потрібно майже двогодинний спуск зі скель, що становить певну небезпеку", — зазначили будівельники.

