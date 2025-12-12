У Києві працівник клубу у формі поліції "затримав" Санту-Клауса: йому загрожує штраф (фото)

Працівник київського клубу вдягнув форму поліції та інсценував "затримання" Санти-Клауса в розважальній програмі. Справжні правоохоронці побачили фото в мережі та склали на нього адмінпротокол за статтею, що передбачає штраф до 34 000 грн.

Про незаконне "затримання" Санти-Клауса розповіли 12 грудня у відділі комунікації поліції Києва. За інформацією правоохоронців, інцидент стався в одному з розважальних закладів у Голосіївському районі.

Фото чоловіка в однострої, який "затримував" у клубі символ Різдва, співробітники поліції побачили в одному з месенджерів. Оперативники Голосіївського управління поліції з аналітиками кримінального аналізу встановили особу громадянина.

"Ним виявився 25-річний працівник клубу, який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах, а вказане шоу було частиною розважальної програми закладу під час вечірки", — пояснили в поліції Києва.

Відео дня

В столичному клубі інсценували "затримання" Санти-Клауса Фото: Поліція Києва

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення: незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України. Ця стаття передбачає штраф до 34 000 грн.

"Поліція наголошує: використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність", — нагадали у відділі комунікації.

"Затримання" Санти імітував 25-річний працівник клубу Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, 11 грудня ЗМІ писали, що поліція в Італії знайшла втікача, який переховувався у різдвяній шопці. Правоохоронців викликав місцевий мер, який помітив "щось незвичайне" серед фігур біблійних героїв.

5 грудня медіа розповідали про виявлення у Великій Британії першого листа маленької дівчинки Санті, який датується 1883 роком.