Операція Різдво: копи в костюмах Санта-Клаусів знешкодили небезпечну банду (відео)

У Перу місцева поліція провела серію рейдів, аби очистити місто Ікітос від злочинців, які продавали незаконну піротехніку та інші заборонені речовини. Для цього копи використали одяг Санта Клауса для прикриття.

Під час однієї з операцій правоохоронці вилучили 75 285 феєрверків третьої категорії та мобільний телефон. Про це йдеться в повідомленні перуанських поліцейських у Facebook.

Офіцер, одягнений як Санта Клаус, брав участь у затриманні в помешканні, де незаконно продавали піротехніку. У Національній поліції заявили, що метою операції було запобігання нещасним випадкам за участю дітей і молоді під час святкового періоду.

Рейд завершився ліквідацією злочинного угруповання "Los Protegidos del Pirotécnico", а також затримали чотирьох підозрюваних Підозрюваним інкримінують незаконний обіг піротехнічних виробів.

За два дні до Різдва, поліція повідомила про ще два затримання банд у сусідньому районі Пунчана. На оприлюднених фото видно підозрюваних у наручниках, поруч із поліцейськими в костюмах Санти та темних окулярах.

В одному з будинків правоохоронці ліквідували угруповання "La Furia de la Fresa" та "La Enfermería del Mal". Під час обшуку було вилучено мотоцикли, мобільні телефони та понад 350 грамів заборонених речовин.

