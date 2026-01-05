На Рівненщині правоохоронець збив на смерть жінку і втік з місця ДТП (фото)

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який, перебуваючи за кермом Toyota Camry у стані алкогольного сп'яніння, збив на дорозі 40-річну жінку та втік із місця події. ДТП зі смертельними наслідками мала місце в Рівненській області.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці, повідомили в ДБР.

Трагедія сталася 2 січня 2026 року приблизно о 21:40 у селі Орв'яниця Рівненської області на дорозі Городище — Рівне — Старокостянтинів. Жінка їхала на електровелосипеді в попутному автомобілю напрямку по добре освітленій ділянці шляху.

За попередньою інформацією, 23-річний водій суттєво перевищив дозволену швидкість.

Підозрюваного затримали наступного дня у стані детоксикації від алкоголю. Від проходження тесту драгером він відмовився, наразі призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю в крові.

Тепер жителя міста Дубровиця Сарненського району підозрюють в експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, і в залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

