В Ровенской области правоохранитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП (фото)

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который, находясь за рулем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения, сбил на дороге 40-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. ДТП со смертельным исходом имело место в Ровенской области.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, сообщили в ГБР.

Трагедия произошла 2 января 2026 года около 21:40 в селе Орвяница Ровенской области на дороге Городище – Ровно – Староконстантинов. Женщина ехала на электровелосипеде в попутном автомобилю направлении по хорошо освещенному участку пути.

По предварительной информации, 23-летний водитель существенно превысил разрешенную скорость.

От полученных травм женщина скончалась на месте Фото: ГБР

Подозреваемого задержали на следующий день в состоянии детоксикации от алкоголя. От прохождения теста драгером он отказался, пока назначен анализ определения точного количества алкоголя в крови.

Теперь житель города Дубровица Сарненского района подозревается в эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, и в оставлении в опасности (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Відео дня

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в декабре в Прилуках наряд группы реагирования патрульной полиции двигался на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками и осуществил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

По словам очевидцев, полицейское авто пыталось обогнать грузовик, который остановился пропускать пешеходов.

Также сообщалось, что в Чернигове сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле сбил военнослужащего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.