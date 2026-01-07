Помер відомий український журналіст Денис Безлюдько

8 січня стало відомо про раптову смерть українського журналіста і блогера Дениса Безлюдька.

Про смерть чоловіка у Facebook повідомила його дружина Леся Казачинська. За її словами, трагедія сталася під час звичайної ранкової пробіжки.

"Ми всі смертні. І смертні раптово. Війна лише загострила розуміння цього", — написала вона, подякувавши рідним і близьким за підтримку і попросивши колег і знайомих про приватність і повагу до горя сім'ї.

Про дату і місце прощання з чоловіком вона пообіцяла повідомити пізніше.

Денис Безлюдько: що про нього відомо

У 1998 році Денис Безлюдько закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, а через 11 років, у 2009-му — Школу цифрової журналістики DFJ при Києво-Могилянській академії.

З 2000-го по 2014 роки він працював в авторитетних економічних газетах і виданнях. В агентстві "Українські новини" Безлюдько пройшов шлях до головного редактора і директора з розвитку.

Журналіст співпрацював із такими ресурсами, як "Економічні вісті", "Дело", "Деловая столица", "Сегодня", "Форбс Україна", "Корреспондент", "Новое время", "Фокус", "Компаньйон", E-mobile, "Инвестгазета".

У 2015-му він став головним редактором "РБК-Україна", пропрацювавши на цій посаді до 2016 року.

Крім роботи в журналістиці, Безлюдько був активним блогером, ведучим рубрик та експертом на телебаченні й радіо з питань економіки та медіа.

Він також був запрошеним викладачем на курсі журналістики в Києво-Могилянській Академії, читав лекції в Школі практичної журналістики та Школі вільної журналістики, був автором тренінгів зі взаємодії зі ЗМІ для топ-менеджерів і PR-менеджерів великих холдингів і приватних компаній.

Крім того, Безлюдько був учасником, а з 2021 року — головою правління Всеукраїнського журналістського конкурсу Presszvanie.

Він сповідував здоровий спосіб життя, захоплювався бігом і регулярно присвячував час тренуванням.

Нагадаємо, у жовтні минулого року пішов із життя український журналіст-розслідувач Олекса Шалайський. Він також був співзасновником відомого інтернет-видання "Наші гроші". За попередньою інформацією, причиною смерті стала хвороба серця.

Також повідомлялося, що в 91-річному віці помер журналіст Джон Едвардс, який брав інтерв'ю у культових політиків і зірок.