Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько

8 января стало известно о внезапной смерти украинского журналиста и блогера Дениса Безлюдько.

О смерти супруга в Facebook сообщила его жена Леся Казачинская. По ее словам, трагедия произошла во время обычной утренней пробежки.

"Мы все смертны. И смертные внезапно. Война лишь обострила понимание этого", – написала она, поблагодарив родных и близких за поддержку и попросив коллег и знакомых о приватности и уважении к горю семьи.

О дате и месте прощания с мужем она пообещала сообщить позже.

Денис Безлюдько: что о нем известно

В 1998 году Денис Безлюдько окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, а спустя 11 лет, в 2009-м – Школу цифровой журналистики DFJ при Киево-Могилянской академии.

С 2000-го по 2014 годы он работал в авторитетных экономических газетах и изданиях. В агентстве "Украинские новости" Безлюдько прошел путь до главного редактора и директора по развитию.

Журналист сотрудничал с такими ресурсами как "Экономические известия", "Дело", "Деловая столица", "Сегодня", "Форбс Украина", "Корреспондент", "Новое время", "Фокус", "Компаньон", E-mobile, "Инвестгазета".

В 2015-м он стал главным редактором "РБК-Украина", проработав на этой должности по 2016 год.

Кроме работы в журналистике, Безлюдько был активным блогером ведущим рубрик и экспертом на телевидении и радио по вопросам экономики и медиа.

Он также был приглашенным преподавателем на курсе журналистики в Киево-Могилянской Академии, читал лекции в Школе практической журналистики и Школе свободной журналистики, являлся автором тренингов по взаимодействию со СМИ для топ-менеджеров и PR-менеджеров крупных холдингов и частных компаний.

Кроме того, Безлюдько был участником, а с 2021 года – главой правления Всеукраинского журналистского конкурса Presszvanie.

Он исповедовал здоровый образ жизни, увлекался бегом и регулярно посвящал время тренировкам.

Напомним, в октябре прошлого года ушел из жизни украинский журналист-расследователь Олекса Шалайский. Он также был соучредителем известного интернет-издания "Наші гроші". По предварительной информации, причиной смерти стала болезнь сердца.

Также сообщалось, что в 91-летнем возрасте скончался журналист Джон Эдвардс, который брал интервью у культовых политиков и звезд.