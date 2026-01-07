У київському бізнес-центрі Gulliver обірвався ліфт: постраждав чоловік (оновлено)

Інцидент стався, коли ліфт їхав із 30-го поверху. Він пролетів близько п'яти, перш ніж спрацювали гальма, стверджують у соцмережах. Пресслужба "Ощадбанку", який разом з іншим державним банком "Укрексімбанк" отримав право власності на ТОК, стверджує, що інформація про несправність ліфта не відповідає дійсності.

У центрі Києва, у бізнес-центрі Gulliver, стався інцидент із ліфтом. За словами очевидців, кабіна обірвалася і пролетіла близько п'яти поверхів, після чого різко зупинилася, повідомляють Telegram-канали.

У кабіні був один пасажир. Чоловік отримав травми спини, як повідомляють очевидці. На фото з місця події видно, що ним займаються медики, у нього перев'язана нога.

На місці працювали екстрені служби. Причини аварії з'ясовують фахівці, також перевіряють технічний стан ліфтового обладнання.

БЦ Gulliver — один із найбільших торгово-офісних комплексів Києва, щодня його відвідують тисячі людей.

У ДСНС і Нацполіції Києва поки не коментували інцидент у бізнес-центрі Gulliver.

Оновлено 20:30. Пресслужба "Ощадбанку", який разом з іншим державним банком "Укрексімбанк" отримав право власності на комплекс, у коментарі Фокусу заявила, що інформація соцмереж про несправність ліфта в ТОК Gulliver не відповідає дійсності. Наразі уточнюється інформація про причини виклику швидкої допомоги на територію центру.

"Інформація, яка поширюється в ЗМІ, щодо несправності ліфту в ТЦ Gulliver не відповідає дійсності. Всі ліфти технічно справні, працюють в штатному режимі та проходили усі необхідні технічні регламенти. Додаткова інформація щодо причин виклику швидкої зʼясовується, — ідеться в коментарі "Ощадбанку".

Нагадаємо, 31 жовтня в Києві раптово закрили Gulliver і не пускали всередину орендарів, які не перепідписали договори. В "Ощадбанку" заявили, що колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, і через це виникла загроза для безпеки відвідувачів. Компанія "Три О" втратила Gulliver через кредити, отримані ще 2006 року, але пояснила борги втратами через повномасштабну війну.

Згодом в "Ощадбанку" заявили про пошкодження та вилучення критично важливого обладнання, які вказують на саботаж. У ТОВ "Три О" водночас поскаржилися, що не отримували жодних офіційних попереджень про закриття, "ліфти, вентиляцію та електропостачання" зупиняв сам банк.