В киевском бизнес-центре Gulliver оборвался лифт: пострадал мужчина (фото)

Инцидент произошел, когда лифт ехал с 30-го этажа. Он пролетел около пяти, прежде чем сработали тормоза, утверждают в соцсетях.

В центре Киева, в бизнес-центре Gulliver, произошел инцидент с лифтом. По словам очевидцев, кабина оборвалась и пролетела около пяти этажей, после чего резко остановилась, сообщают Telegram-каналы.

В кабине был один пассажир. Мужчина получил травмы спины, как сообщают очевидцы. На фото с места происшествия видно, что им занимаются медики, у него перевязана нога.

На месте работали экстренные службы. Причины аварии выясняют специалисты, также проверяют техническое состояние лифтового оборудования.

БЦ Gulliver — один из крупнейших торгово-офисных комплексов Киева, ежедневно его посещают тысячи людей.

Відео дня

В ГСЧС и Нацполиции Киева пока не комментировали инцидент в бизнес-центре Gulliver.

Напомним, 31 октября в Киеве внезапно закрыли Gulliver и не пускали внутрь арендаторов, которые не переподписали договоры. В "Ощадбанке" заявили, что бывший владелец препятствует передаче критически важных систем комплекса, и из-за этого возникла угроза для безопасности посетителей. Компания "Три О" потеряла Gulliver из-за кредитов, полученных еще в 2006 году, но объяснила долги потерями из-за полномасштабной войны.

Впоследствии в "Ощадбанке" заявили о повреждении и изъятии критически важного оборудования, которые указывают на саботаж. В ООО "Три О" в то же время пожаловались, что не получали никаких официальных предупреждений о закрытии, "лифты, вентиляцию и электроснабжение" останавливал сам банк.