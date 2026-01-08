Адмінпротоколи та розмова з СБУ: у столиці знайшли дівчат, які співали про "Святую Русь"

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності трьох дівчат, які публічно слухали та підспівували пісням російських виконавців, зокрема трекам, що прославляють державу-агресора.

У пресслужбі Нацполіції Києва повідомили, що трьох шанувальниць російської музики, які хизувались провокативним контентом у соцмережах, притягнуто до відповідальності.

Працівники відділу кримінального аналізу оперативно встановили особи учасниць відео. Ними виявилися мешканки Києва віком 21, 22 та 24 роки. Авторкою контенту була наймолодша з них.

За даними правоохоронців, щодо порушниць складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП ("Дрібне хуліганство"). Окрім поліції, з дівчатами проводять профілактичні бесіди співробітники Служби безпеки України. Соцмережі, де вони поширювали свої відео із російськими піснями – наразі видалено.

Інцидент набув розголосу після того, як під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеозапис, зроблений у салоні автомобіля. На кадрах троє дівчат їздили столицею та розважалися під російську музику.

Хоча поліція офіційно не назвала треки, що лунали в авто, з поширених у мережі відео стає зрозуміло, про який репертуар йдеться. Дівчата виконували пісню "Матушка" (відому пропагандистським рядком "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька") та трек "Moscow Never Sleeps" із приспівом "Я люблю тебя, Москва".

У соцмережах наголосили, що виконання пісень країни-терориста РФ відбувалося в той час, коли російські атаки залишили без електрики Дніпропетровську й Запорізьку області, а Київ зовсім нещодавно пережив один із найпотужніших масованих обстрілів.

Пізніше, коли скандал набув розголосу, одна зі "співачок" попросила видалити відео та почала вибачатись.

Одна з дівчат заявила, що вони співали нетверезими Фото: Нацполіція

