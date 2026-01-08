Админпротоколы и разговор с СБУ: в столице нашли девушек, которые пели о "Святой Руси"

В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности трех девушек, которые публично слушали и подпевали песням российских исполнителей, в частности трекам, прославляющим государство-агрессора.

В пресс-службе Нацполиции Киева сообщили, что трех поклонниц российской музыки, которые щеголяли провокационным контентом в соцсетях, привлекли к ответственности.

Работники отдела криминального анализа оперативно установили личности участниц видео. Ими оказались жительницы Киева в возрасте 21, 22 и 24 года. Автором контента была самая молодая из них.

По данным правоохранителей, в отношении нарушительниц составлены административные протоколы по статье 173 КУоАП ("Мелкое хулиганство"). Кроме полиции, с девушками проводят профилактические беседы сотрудники Службы безопасности Украины. Соцсети, где они распространяли свои видео с российскими песнями — пока удалены.

Инцидент получил огласку после того, как во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, сделанную в салоне автомобиля. На кадрах трое девушек ездили по столице и развлекались под русскую музыку.

Хотя полиция официально не назвала треки, звучавшие в авто, из распространенных в сети видео становится понятно, о каком репертуаре идет речь. Девушки исполняли песню "Матушка" (известную пропагандистской строчкой "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька") и трек "Moscow Never Sleeps" с припевом "Я люблю тебя, Москва".

В соцсетях отметили, что исполнение песен страны-террориста РФ происходило в то время, когда российские атаки оставили без электричества Днепропетровскую и Запорожскую области, а Киев совсем недавно пережил один из самых мощных массированных обстрелов.

Позже, когда скандал получил огласку, одна из "певиц" попросила удалить видео и начала извиняться.

Одна из девушек заявила, что они пели нетрезвыми Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Украине обсуждали скандал с итальянцем Рокко, которого развернули на границе после того, как выяснилось, что он фанат Путина.