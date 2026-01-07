Ехал на собственную свадьбу в Белую Церковь: что известно об итальянце Рокко, которого развернули на границе

Итальянцу, который оказался фанатом Путина, запретили въезд в Украину на три года благодаря 22-летней украинке Дарье Мельниченко, с которой Рокко поссорился в автобусе.

53-летний итальянец Рокко, по дороге восхвалял Путина и оправдывал агрессию РФ. Также он поссорился с Дарьей, дочерью украинского военного, которая ехала тем же автобусом. Возмущенная девушка сообщила об инциденте в соцсетях, скандал получил огласку, а сама Дарья пообещала, что "ляжет, но итальянца в Украину не пустит". Свое слово она сдержала, а позже оказалось, что фанат Путина направлялся на собственную свадьбу, рассказывает ТСН.

За историей Дарьи следили тысячи людей в соцсетях, а также журналисты и пограничники.

22-летняя киевлянка Дарья уже вернулась домой в Киев и рассказала подробности этой истории.

"На первой остановке мы уже начали конфликтовать. Он высказал мне свою позицию, которая мне очень не понравилась, конечно же. Я выложила это в Threads — и тут просто понеслось", — рассказала Дарья.

Девушка пообещала подписчикам: "Он у меня границу не пройдет. Я сделаю все. Я лягу, но оно не заедет в Украину".

Пока автобус направлялся к границе, в соцсетях выяснили, что Рокко фанат Путина и "русского мира": в его соцсетях полно фото шопа с головой Кремля, критики Зеленского и даже премьера Италии Джорджи Мелони.

Свою любовь к агрессору объяснял просто — когда-то был женат на россиянке. Но уже на границе Рокко нарядился в вышиванку.

"Когда нас уже допрашивали, он начал говорить, что он такого не говорил, что это все неправда. Мол, посмотрите — у меня вышиванка есть! Но нашли его страницу в соцсетях, где четко видно пророссийскую позицию. Плюс были опрошены люди в автобусе, которые подтвердили конфликт", — вспоминает девушка.

Благодаря огласке, на границе итальянца уже ждали, поэтому в Украину его не пропустили.

Рокко в Украину не пустили, его невеста решила также не ехать Фото: Соцсети

"Оправдание российской агрессии против Украины — это нарушение. С целью обеспечения безопасности Украины пограничники имеют право не только отказать в пересечении границы, но и запретить въезд на ближайшие годы", — прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В итоге Рокко получил запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Его невеста из Белой Церкви, которая разделяла взгляды любимого, решила вернуться в Венгрию вместе с ним.

"Он такой на границе говорит: "Ну хорошо, я тогда сделаю свадьбу в Италии, а не в Украине". Боже, да пожалуйста! Я тебя здесь точно видеть не хочу, как и полстраны, которые наблюдали за этим всем", — резюмировала Дарья.

После инцидента Дарья Мельниченко получила поддержку от украинцев и отечественного бизнеса.

В то же время в Госпогранслужбе призывают: если вы стали свидетелями подобных случаев, не ждите, пока сработают соцсети — сразу обращайтесь к сотрудникам ведомства.

Напомним, за бдительность Дарью поблагодарил даже перевозчик, автобусом которого Рокко ехал в Украину. Там заверили, что обратно его не повезли.

Напомним, Фокус подробно рассказывал о скандале в автобусе, который возник между украинкой и итальянцем, оказавшимся фанатом Путина.