Назад Рокко не повезли: перевозчик прокомментировал скандал с итальянцем на границе

Инцидент с 53-летним гражданином Италии, который ехал в Россию через Украину и оскорблял граждан нашего государства, закончился неожиданно — обратно его перевозчик не повез. Как Рокко доберется до Италии — неизвестно.

Компания AL-TRANS, которая занимается пассажирскими перевозками в Италию рассказала, что обратно итальянца Рокко, который оказался фанатом Путина, не повезла.

Перевозчик сообщил, что обратно Рокко с ним не поехал Фото: Соцсети

"Отвечаем сразу на популярный вопрос. Рокко обратно в Италию мы не повезем и другим не рекомендуем, пусть идет пешком! наши автобусы уже в Венгрии, Рокко на борту нет", — сообщили в компании.

Также они поблагодарили Дарью Мельниченко, которая и подняла вопрос о целесообразности путешествия пророссийского итальянца в Украину.

Перевозчик поблагодарил Дарью Мельниченко Фото: Соцсети

"Гордимся такими гражданами и пассажирами, как Дарья Мельниченко. В знак своей благодарности и уважения за ее поступок и позицию дарим Дарье карточку постоянного клиента с безлимитными поездками в Италию с компанией AL-TRANS, чтобы она и в дальнейшем помогала нам фильтровать путинских итальянцев, которые по странному стечению обстоятельств пробрались в наш автобус. спасибо Вам за позицию, вместе к победе! Ну и эта поездка конечно же также будет бесплатной для Дарьи", — отметили в компании.

Напомним, Фокус подробно рассказывал о скандале в автобусе, который возник между украинкой и итальянцем, оказавшимся фанатом Путина.

История стала настолько вирусной в соцсетях, что породила кучу мемов, а журналист из Ужгорода даже привез Дарье на границу футболку с ее фразой "Я лягу, но оно не заедет в Украину". Оказалось, что отец девушки именно сейчас находится на передовой.