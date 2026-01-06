Назад Рокко не повезли: перевізник прокоментував скандал з італійцем на кордоні

Інцидент із 53-річним громадянином Італії, який їхав до Росії через Україну та ображав громадян нашої держави, закінчився неочікувано – назад його перевізник не повіз. Як Рокко добереться до Італії — невідомо.

Компанія AL-TRANS, яка займається пасажирськими перевезеннями до Італії розповіла, що назад італійця Рокко, який виявився фанатом Путіна, не повезла.

Перевізник повідомив, що назад Рокко з нмии не поїхав Фото: Соцмережі

"Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає", - повідомили у компанії.

Також вони подякували Дар'ї Мельниченко, яка і підняла питання про доцільність подорожі проросійського італійця до України.

Перевізник подякував Дар'ї Мельниченко Фото: Соцмережі

"Пишаємося такими громадянами і пасажирами, як Дар'я Мельниченко. В знак своєї вдячності та поваги за її вчинок та позицію даруємо Дар'ї картку постійного клієнта з безлімітними поїздками до Італії з компанією AL-TRANS, щоб вона і надалі допомагала нам фільтрувати путінських італійців, які за дивним збігом обставин пробралися у наш автобус. дякуємо Вам за позицію, разом до перемоги! Ну і ця поїздка звісно ж також буде безкоштовною для Дарʼї", - зауважили в компанії.

Нагадаємо, Фокус докладно розповідав про скандал у автобусі, який виник між українкою та італійцем, який виявився фанатом Путіна.

Історія стала настільки вірусною у соцмережах, що породила купу мемів, а журналіст з Ужгорода навіть привіз Дар'ї на кордон футболку із її фразою "Я ляжу, але воно не заїде в Україну". Виявилось, що батько дівчини саме зараз перебуває на передовій.