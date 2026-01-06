Італієць на кордоні: Дар'я, яка не пустила фаната Путіна до України, розповіла подробиці скандалу

Батько Дар'ї Мельниченко, яка підняла тему з італійцем Рокко, зараз перебуває на фронті і ще не знає, як його донька проявила громадянську позицію та не дозволила іноземцю-путіністу в'їхати до України.

Віталій Глагола, журналіст з Ужгорода, оперативно під'їхав на кордон до Дар'ї Мельниченко, яка не пустила італійця Рокко до України та подарував їй футболку із фразою з її поста, яка вже стала вірусною. А також взяв коротке інтерв'ю.

"У Дарʼї, яка завірусила італійця Рокко батько зараз на фронті в окопі та без зв'язку і ще не знає, що вона тепер зірка, бо проявила патріотичну позицію", - написав журналіст.

"Ребятки, все як обіцяла — воно не проїхало. Воно не проїхало. Але історія почалася з того, що людина дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента, вона підтримує Путіна і вона назвала нашу націю кретинами. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є кретинами. Який в нас президент, які в нас люди, яка в нас сила інтернету", - розповіла Дар'я.

Відео дня

Вона також повідомила, що саме відбувалось на кордоні, коли вона повідомила прикордонникам, що до України хоче потрапити фанат Путіна.

За словами Дар'ї, спочатку прикордонники розпитали її про суть конфлікту, потім, тому, що вона знає італійську, її пустили поспілкуватись із Рокко.

"Я йому перекладала, я задавала йому питання стосовно його позиції, стосовно його відношення до України та українців. Він почав казати, що це неправда, що це все наклеп і що йому без різниці — чи Зеленський, чи Путін. Але він має більшу симпатію до Росії та до Путіна", - розповіла дівчина.

Також Віталій Глагола повідомив, що автобус з якого зняли проросійського італійця — вже заїхав в Україну через КПП "Тиса" в місті Чоп: "Але вже без славнозвісного Рокко, якому заборонили вʼїзд прикордонники".

У Держприкордонслужбі повідомили, що 53-річному Рокко відмовили у перетині державного кордону тому, що він виправдовував збройну агресію РФ проти України.

"Ми були поінформовані про цього громадянина ще до його прибуття в пункт пропуску. Інформацію, яка поширювалась у соціальних мережах, було враховано. Під час перевірки встановлено, що іноземець виправдовує збройну агресію російської федерації проти України. В межах чинного законодавства ухвалено рішення про відмову у перетині кордону та заборону в’їзду", - повідомив Андрій Демченко, полковник, прессекретар Державної прикордонної служби України.

Прикордонна служба наголошує: особи, які підтримують або виправдовують агресію РФ, не мають і не матимуть права на в’їзд в Україну.

Нагадаємо, Фокус розповідав історію про італійця на кордоні, яка вже стала вірусною.

Також історія Дар'ї Мельниченко стала мемом: як сама дівчина, так і ситуація із італійцем, який, як виявилось, хотів потрапити до Росії, але чомусь прямував до України.