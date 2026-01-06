Итальянец на границе: Дарья, которая не пустила фаната Путина в Украину, рассказала подробности скандала

Отец Дарьи Мельниченко, которая подняла тему с итальянцем Рокко, сейчас находится на фронте и еще не знает, как его дочь проявила гражданскую позицию и не позволила иностранцу-путинисту въехать в Украину.

Виталий Глагола, журналист из Ужгорода, оперативно подъехал на границу к Дарье Мельниченко, которая не пустила итальянца Рокко в Украину и подарил ей футболку с фразой из ее поста, которая уже стала вирусной. А также взял короткое интервью.

"У Дарьи, которая завирусила итальянца Рокко отец сейчас на фронте в окопе и без связи и еще не знает, что она теперь звезда, потому что проявила патриотическую позицию", — написал журналист.

"Ребятки, все как обещала — оно не проехало. Оно не проехало. Но история началась с того, что человек очень поверил в свои силы и сказал мне, что он не поддерживает нашего президента, он поддерживает Путина и он назвал нашу нацию кретинами. И я показала просто этому человеку, что мы не кретины. Какой у нас президент, какие у нас люди, какая у нас сила интернета", — рассказала Дарья.

Она также сообщила, что именно происходило на границе, когда она сообщила пограничникам, что в Украину хочет попасть фанат Путина.

По словам Дарьи, сначала пограничники расспросили ее о сути конфликта, потом, потому, что она знает итальянский, ее пустили пообщаться с Рокко.

"Я ему переводила, я задавала ему вопросы относительно его позиции, относительно его отношения к Украине и украинцам. Он начал говорить, что это неправда, что это все клевета и что ему без разницы — или Зеленский, или Путин. Но он имеет большую симпатию к России и к Путину", — рассказала девушка.

Также Виталий Глагола сообщил, что автобус с которого сняли пророссийского итальянца — уже заехал в Украину через КПП "Тиса" в городе Чоп: "Но уже без знаменитого Рокко, которому запретили въезд пограничники".

В Госпогранслужбе сообщили, что 53-летнему Рокко отказали в пересечении государственной границы потому, что он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Мы были проинформированы об этом гражданине еще до его прибытия в пункт пропуска. Информация, которая распространялась в социальных сетях, была учтена. Во время проверки установлено, что иностранец оправдывает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В рамках действующего законодательства принято решение об отказе в пересечении границы и запрете въезда", — сообщил Андрей Демченко, полковник, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Пограничная служба отмечает: лица, которые поддерживают или оправдывают агрессию РФ, не имеют и не будут иметь права на въезд в Украину.

Напомним, Фокус рассказывал историю об итальянце на границе, которая уже стала вирусной.

Также история Дарьи Мельниченко стала мемом: как сама девушка, так и ситуация с итальянцем, который, как оказалось, хотел попасть в Россию, но почему-то направлялся в Украину.