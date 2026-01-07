Їхав на власне весілля у Білу Церкву: що відомо про італійця Рокко, якого розвернули на кордоні

Італійцю, який виявився фанатом Путіна, заборонили в'їзд до України на три роки завдяки 22-річній українці Дар'ї Мельниченко, із якою Рокко посварився у автобусі.

53-річний італієць Рокко дорогою вихваляв Путіна та виправдовував агресію РФ. Також він посварився із Дар'єю, донькою українського військового, яка їхала тим самим автобусом. Обурена дівчина повідомила про інцидент у соцмережах, скандал набув розголосу, а сама Дар'я пообіцяла, що "ляже, але італійця до України не пустить". Свого слова вона дотримала, а пізніше виявилось, що фанат Путіна прямував на власне весілля, розповідає ТСН.

За історією Дар'ї стежили тисячі людей у соцмережах, а також журналісти та прикордонники.

22-річна киянка Дар’я вже повернулась додому у Київ та розповіла подробиці цієї історії.

"На першій зупинці ми вже почали конфліктувати. Він виказав мені свою позицію, яка мені дуже не сподобалась, звісно ж. Я виклала це в Threads — і тут просто понеслось", — розповіла Дар’я.

Дівчина пообіцяла підписникам: "Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все. Я ляжу, але воно не заїде в Україну".

Поки автобус прямував до кордону, в соцмережах з'ясували, що Рокко фанат Путіна та "русского мира": в його соцмережах повно фотошопу із головою Кремля, критики Зеленського та навіть прем'єрки Італії Джорджі Мелоні.

Свою любов до агресора пояснював просто — колись був одружений з росіянкою. Але вже на кордоні Рокко вбрався у вишиванку.

"Коли нас вже допитували, він почав казати, що він такого не казав, що це все неправда. Мовляв, подивіться — у мене вишиванка є! Але знайшли його сторінку в соцмережах, де чітко видно проросійську позицію. Плюс були опитані люди в автобусі, які підтвердили конфлікт", — згадує дівчина.

Завдяки розголосу, на кордоні італійця вже чекали, тому до України його не пропустили.

Рокко до України не пустили, його наречена вирішила також не їхати Фото: Соцмережі

"Виправдання російської агресії проти України — це порушення. З метою забезпечення безпеки України прикордонники мають право не лише відмовити у перетині кордону, а й заборонити в’їзд на найближчі роки", — прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко.

У підсумку Рокко отримав заборону на в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Його наречена з Білої Церкви, яка поділяла погляди коханого, вирішила повернутися до Угорщини разом із ним.

"Він такий на кордоні каже: "Ну добре, я тоді зроблю свадьбу в Італії, а не в Україні". Боже, та будь ласка! Я тебе тут точно бачити не хочу, як і пів країни, які спостерігали за цим всім", — резюмувала Дар’я.

Після інциденту Дар’я Мельниченко отримала підтримку від українців та вітчизняного бізнесу.

Водночас у Держприкордонслужбі закликають: якщо ви стали свідками подібних випадків, не чекайте, поки спрацюють соцмережі — одразу звертайтеся до співробітників відомства.

Нагадаємо, за пильність Дар'ї подякував навіть перевізник, автобусом якого Рокко їхав до України. Там запевнили, що назад його не повезли.

Нагадаємо, Фокус докладно розповідав про скандал у автобусі, який виник між українкою та італійцем, який виявився фанатом Путіна.