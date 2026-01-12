"Допомагайте, а не бийте": в Івано-Франківську комунальника побили битою, мер відреагував

В Івано-Франківську 32-річний водій побив 62-річного місцевого жителя, співробітника комунального підприємства "Благоустрій".

Потерпілий звернувся до поліції ще 8 січня, розповівши, що на вулиці Дивинського невідомий побив його і завдав тілесних ушкоджень, повідомили в ГУ Нацполіції регіону.

Під час слідства правоохоронці встановили, що комунальник ішов тротуаром, коли ззаду до нього на автомобілі під'їхав молодий чоловік, житель обласного центру. Він вийшов із машини та без жодних причин штовхнув чоловіка.

"Надалі, грубо порушуючи громадський порядок та діючи з особливою зухвалістю, він навмисно завдав потерпілому чотири удари предметом, схожим на биту, в область голови та спини. Після вчинення протиправних дій нападник залишив місце події", — розповіли правоохоронці.

Поліція затримала підозрюваного в побитті Фото: Нацполiцiя Украiни

Поліцейські та слідчо-оперативна група опитали потерпілого, вивчили записи з камер відеоспостереження і вже невдовзі розшукали підозрюваного в селі Хриплин. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У салоні автомобіля поліцейські знайшли биту Фото: Нацполiцiя Украiни

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Мотив свого вчинку він ніяк не пояснив. Досудове розслідування триває.

Реакція влади

На те, що трапилося, відреагував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Люди, ви чисто обнагліли? Комунальники роблять свою роботу, а деякі примудряються їх за це бити?! Працівника КП "Благоустрій" побили під час прибирання! Зараз триває слідство! А до всіх хочу звернутися окремо: Схаменіться! Свою силу й агресію застосовуйте в правильному напрямку!" — написав він, нагадавши, що зараз головний ворог усіх українців — російські окупанти, а не комунальники.

Замість того, щоб нападати на людей, градоначальник порадив брати лопату і допомагати, бити.

