"Помогайте, а не бейте": в Ивано-Франковске коммунальщика избили битой, мэр отреагировал

В Ивано-Франковске 32-летний водитель побил 62-летнего местного жителя, сотрудника коммунального предприятия "Благоустрий".

Потерпевший обратился в полицию еще 8 января, рассказав, что на улице Дивинского неизвестный избил его и нанес телесные повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции региона.

В ходе следствия правоохранители установили, что коммунальщик шел по тротуару, когда сзади к нему на автомобиле подъехал молодой мужчина, житель областного центра. Он вышел из машины и без всяких причин толкнул мужчину.

"В дальнейшем, грубо нарушая общественный порядок и действуя с особой дерзостью, он специально нанес потерпевшему четыре удара предметом, похожим на биту, в область головы и спины. После совершения противоправных действий нападающий покинул место происшествия", – рассказали правоохранители.

Полиция задержала подозреваемого в избиении Фото: Нацполиция Украины

Полицейские и следственно-оперативная группа опросили потерпевшего, изучили записи из камер видеонаблюдения и уже вскоре разыскали подозреваемого в селе Хриплин. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В салоне автомобиля полицейские нашли биту Фото: Нацполиция Украины

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит до семи лет заключения.

Мотив своего поступка он никак не объяснил. Досудебное расследование продолжается.

Реакция властей

На случившееся отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Люди, вы чисто обнаглели? Коммунальщики делают свою работу, а некоторые умудряются их за это бить?! Работника КП "Благоустрий" избили во время уборки! Сейчас идет следствие! А ко всем хочу обратиться отдельно: Опомнитесь! Свою силу и агрессию применяйте в правильном направлении!" – написал он, напомнив, что сейчас главный враг всех украинцев – российские оккупанты, а не коммунальщики.

Вместо того, чтобы нападать на людей, градоначальник посоветовал брать лопату и помогать, бить.

