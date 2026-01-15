У Києві чоловік пішов грабувати обмінники з іграшковим пістолетом: чим усе обернулося (фото)

15 років в'язниці загрожує 29-річному киянину, який, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати два пункти обміну валют у столиці.

При цьому зброя у нього була іграшкова, повідомили в поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, касирка одного з обмінників на проспекті Миколи Бажана зателефонувала на спецлінію 102 після того, як невідомий чоловік зайшов до приміщення пункту обміну валют і, погрожуючи пістолетом, вимагав у неї гроші з каси, однак, не отримавши їх, втік із місця події.

Грабіжник потрапив на камери відеоспостереження Фото: Нацполiцiя Украiни

Після першої невдачі він вирішив знову випробувати долю і пішов в інший обмінник на тій же вулиці, але результат був аналогічним, оскільки касирка встигла сховатися.

Обидва обмінники розташовані на одній вулиці в Києві Фото: Нацполiцiя Украiни

Співробітники Дніпровського та Дарницького управлінь поліції менш ніж за дві години розшукали підозрюваного і затримали його. Іграшковий пістолет у чоловіка забрали.

Іграшковий пістолет поліція вилучила у підозрюваного Фото: Нацполiцiя Украiни

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану, пов'язаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

