В Киеве мужчина пошел грабить обменники с игрушечным пистолетом: чем все обернулось (фото)
15 лет тюрьмы грозит 29-летнему киевлянину, который, угрожая пистолетом, пытался ограбить два пункта обмена валют в столице.
При этом оружие у него было игрушечное, сообщили в полиции Киева.
По информации правоохранителей, кассир одного из обменников на проспекте Николая Бажана позвонила на спецлинию 102 после того, как неизвестный мужчина зашел в помещение пункта обмена валют и, угрожая пистолетом, требовал у нее деньги из кассы, однако, не получив их, скрылся с места происшествия.
После первой неудачи он решил снова испытатьсудьбу и пошел в другой обменник на той же улице, но результат был аналогичным, поскольку кассир успела спрятаться.
Сотрудники Днепровского и Дарницкого управлений полиции менее чем через два часа разыскали подозреваемого и задержали его. Игрушечный пистолет у мужчины забрали.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения, связан с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья личности).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, американка прогнала грабителя из дома, напугав его игрушечным пистолетом.
Также сообщалось, что в Киевской области грабитель напился и уснул прямо на месте преступления.