Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

В Киеве мужчина пошел грабить обменники с игрушечным пистолетом: чем все обернулось (фото)

Киевлянин пытался ограбить два обменника
Игрушечное оружие не впечатлило сотрудницу одного из обменников | Фото: Нацполиция Украины

15 лет тюрьмы грозит 29-летнему киевлянину, который, угрожая пистолетом, пытался ограбить два пункта обмена валют в столице.

При этом оружие у него было игрушечное, сообщили в полиции Киева.

По информации правоохранителей, кассир одного из обменников на проспекте Николая Бажана позвонила на спецлинию 102 после того, как неизвестный мужчина зашел в помещение пункта обмена валют и, угрожая пистолетом, требовал у нее деньги из кассы, однако, не получив их, скрылся с места происшествия.

Киевлянин пытался ограбить два обменника
Грабитель попал на камеры видеонаблюдения
Фото: Нацполиция Украины

После первой неудачи он решил снова испытатьсудьбу и пошел в другой обменник на той же улице, но результат был аналогичным, поскольку кассир успела спрятаться.

Киевлянин пытался ограбить два обменника
Оба обменника находятся на одной улице в Киеве
Фото: Нацполиция Украины

Сотрудники Днепровского и Дарницкого управлений полиции менее чем через два часа разыскали подозреваемого и задержали его. Игрушечный пистолет у мужчины забрали.

Відео дня
Киевлянин пытался ограбить два обменника
Игрушечный пистолет полиция изъяла у подозреваемого
Фото: Нацполиция Украины

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения, связан с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья личности).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, американка прогнала грабителя из дома, напугав его игрушечным пистолетом.

Также сообщалось, что в Киевской области грабитель напился и уснул прямо на месте преступления.