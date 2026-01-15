В Киеве мужчина пошел грабить обменники с игрушечным пистолетом: чем все обернулось (фото)

15 лет тюрьмы грозит 29-летнему киевлянину, который, угрожая пистолетом, пытался ограбить два пункта обмена валют в столице.

При этом оружие у него было игрушечное, сообщили в полиции Киева.

По информации правоохранителей, кассир одного из обменников на проспекте Николая Бажана позвонила на спецлинию 102 после того, как неизвестный мужчина зашел в помещение пункта обмена валют и, угрожая пистолетом, требовал у нее деньги из кассы, однако, не получив их, скрылся с места происшествия.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения Фото: Нацполиция Украины

После первой неудачи он решил снова испытатьсудьбу и пошел в другой обменник на той же улице, но результат был аналогичным, поскольку кассир успела спрятаться.

Оба обменника находятся на одной улице в Киеве Фото: Нацполиция Украины

Сотрудники Днепровского и Дарницкого управлений полиции менее чем через два часа разыскали подозреваемого и задержали его. Игрушечный пистолет у мужчины забрали.

Игрушечный пистолет полиция изъяла у подозреваемого Фото: Нацполиция Украины

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения, связан с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья личности).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

