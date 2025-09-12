В Киевской области грабитель напился и заснул прямо на месте преступления (фото)

Грабитель ночью залез в супермаркет, распил там алкоголь, а потом заснул прямо на полу. Так его и нашла утром охрана.

"Ограбление года" произошло в селе Старые Петровцы Киевской области, сообщают местные Telegram-паблики. Мужчина ночью забрался в магазин "Сильпо", но вместо кражи решил выпить.

Утром грабителя нашли охранники супермаркета. Фото с "места событий" разлетелось по соцсетям

