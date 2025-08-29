Правосудие уже здесь: мужчина в костюме легендарного супергероя задержал грабителя (видео)

В американском городке Кейп Корал (штат Флорида) местный Кайл Миветт увидел на камерах наблюдения, как грабитель пытался обокрасть его машину. Будучи в ночной пижаме и в образе супергероя комиксов DC, темнокожий мужчина задержал подозреваемого собственными руками.

Мистер Миветт говорит, что он спал, но его разбудила жена, которая и увидела грабителя на камере, сообщает NBC News.

Журналисты пишут, что Кайл все еще одетый в свою пижаму с Бэтменом и вышел посмотреть, что происходит и застал подозреваемого, который рыскал в его машине. Затем мужчина бросился догонять грабителя, и смог скрутить его и удерживать до прибытия копов.

Полиция Кейп Корала подтвердила факт кражи и дополнила историю журналистов. По словам офицеров, подозреваемым оказался 20-летний Джистин Шимпл, который похитил несколько вещей, среди которых были наличные, женский клатч, две пары солнцезащитных очков Ray-Ban стоимостью по $300 каждая и более $500 в подарочных карточках.

"Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему предъявили шесть обвинений, в частности кража со взломом, мелкая кража и кража из частного имущества", — говорится в заявлении правоохранителей.

Мужчина с полицией после задержания грабителя Фото: Cape Coral Police Department

После помощи полицейским в задержании грабителя, мистер Миветт сфотографировался с офицерами в своем костюме Бэтмена. Сам мужчина рассказал журналистам, что точно не выглядит героем в пижаме с супергероем.

"У меня не было костюма супергероя, но знаете, скажу так: когда такого нет, то ты не такой уж неуязвимый и не такой храбрый", — шутливо прокомментировал историю мужчина.

