Правосуддя вже тут: чоловік у костюмі легендарного супергероя затримав грабіжника (відео)

В американському містечку Кейп Корал (штат Флорида) місцевий Кайл Міветт побачив на камерах спостереження, як грабіжник намагався обікрасти його машину. Будучи в нічній піжамі та в образі супергероя коміксів DC, темношкірий чоловік затримав підозрюваного власними руками.

Містер Міветт каже, що він спав, але його розбудила дружина, яка й побачила грабіжника на камері, повідомляє NBC News.

Журналісти пишуть, що Кайл усе ще вдягнений у свою піжаму з Бетменом і вийшов подивитися, що відбувається та застав підозрюваного, який нишпорив у його машині. Потім чоловік кинувся доганяти грабіжника, і зміг скрутити його й утримувати до прибуття копів.

Поліція Кейп Корала підтвердила факт крадіжки й доповнила історію журналістів. За словами офіцерів, підозрюваним виявився 20-річний Джистін Шімпл, який викрав кілька речей, серед яких були готівка, жіночий клатч, дві пари сонцезахисних окулярів Ray-Ban вартістю по $300 кожна та понад $500 у подарункових картках.

"Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому висунули шість звинувачень, зокрема крадіжки зі зломом, дрібна крадіжка та крадіжка з приватного майна", — йдеться у заяві правоохоронців.

Чоловік з поліцією після затримання грабіжника Фото: Cape Coral Police Department

Після допомоги поліцейським у затриманні грабіжника, містер Міветт сфотографувався з офіцерами у своєму костюмі Бетмена. Сам чоловік розповів журналістам, що точно не виглядає героєм у піжамі з супергероєм.

"У мене не було костюма супергероя, але знаєте, скажу так: коли такого немає, то ти не такий вже невразливий і не таким хоробрий", — жартівливо прокоментував історію чоловік.

