На Київщині грабіжник напився і заснув просто на місці злочину (фото)

Грабіжник уночі заліз до супермаркету, розпив там алкоголь, а потім заснув просто на підлозі. Так його і знайшла вранці охорона.

Related video

«Пограбування року» сталося у селі Старі Петрівці Київської області, повідомляють місцеві Telegram-пабліки. Чоловік уночі забрався до магазину «Сільпо», але замість крадіжки вирішив випити.

Зранку грабіжника знайшли охоронці супермаркету. Фото з «місця подій» розлетілося соцмережами

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік у костюмі легендарного супергероя затримав грабіжника. Це сталося у містечку Кейп Корал в американському штаті Флорида. Там місцевий мешканець побачив на камерах спостереження, як грабіжник намагався обікрасти його машину. Чоловік власноруч затримав зловмисника, причому сам він був одягнений у нічну піжаму з Бетменом.

Також стало відомо, що злодій у костюмі Скубі-Ду пограбував магазин. Це теж сталося у Сполучених Штатах, у містечку Таскалуса (штат Алабама), Там чоловік одягнувся у костюм відомого персонажа Скубі-Ду та пограбував місцеву заправну станцію. Поліція звернулася до місцевих мешканців з проханням впізнати грабіжника – і спричинила справжній шквал мемів у мережі.

А у Таїланді слон відвідав та безцеремонно пограбував крамницю. Причому величезна тварина зайшла до магазину просто серед дня. Слон цілеспрямовано знайшов рисові крекери та "ліквідував" їх. Він взагалі став своєрідним героєм локальних інцидентів – адже раніше вже навідувався до місцевого ресторану.