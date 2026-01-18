Кабмін запровадив жорсткі заборони для українських шкіл: у списку зброя, ножі та енергетики

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Відповідне рішення ухвалили 15 січня, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Згідно із затвердженим списком, до шкіл заборонено проносити вогнепальну, пневматичну і холодну зброю, включно з ножами, луками, арбалетами, кастетами і нунчаками. Під заборону також підпадає імітація зброї — макети, муляжі, іграшки та будь-які пристрої, зовні схожі на зброю.

Крім того, заборонені боєприпаси, вибухові та піротехнічні вироби, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики та електрошокери. До переліку небезпечних предметів увійшли спеціальні засоби на кшталт наручників і кийків, а також інструменти — молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники та легкозаймисті речовини.

Окремим пунктом вказані наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну без його згоряння, а також енергетичні напої.

У Міністерстві освіти наголосили, що обмеження не поширюються на предмети, які використовуються в навчальному процесі, під час спортивних занять, виховних заходів або в інших освітніх цілях "за умови контролю відповідальних осіб".

"Рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти", — наголошено в повідомленні.

Зазначимо, що рішення Кабміну ухвалили на тлі резонансного інциденту в одній із київських шкіл. Уранці 12 січня учень дев'ятого класу прийшов на заняття з ножем і напав на вчительку та однокласника — обоє постраждалих дістали важкі поранення.

Дії 14-річного учня правоохоронні органи кваліфікували як замах на вбивство. У Київській міській прокуратурі заявили, що суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави.